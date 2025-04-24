Агроном дал советы по защитите растений от заморозков

Агроном Воробьёв рассказал о способах защитить растения от заморозков
Агроном, биолог Михаил Воробьёв дал рекомендации дачникам, как защитить растения от заморозков.
В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что кусты лучше укрыть синтетической марлей, которая хорошо задерживает тепло, а также пропускает воздух и влагу.
«Для деревьев можно сделать дымовую завесу с помощью дымовой кучи и шашки», — сказал Воробьёв.
В теплицу эксперт рекомендовал приобрести электрический обогреватель.
Ранее председатель Союза дачников Московской области, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о вредных для дачи растениях.