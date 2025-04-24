Агроном дал советы по защитите растений от заморозков

Агроном, биолог Михаил Воробьёв дал рекомендации дачникам, как защитить растения от заморозков.

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В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что кусты лучше укрыть синтетической марлей, которая хорошо задерживает тепло, а также пропускает воздух и влагу.

«Для деревьев можно сделать дымовую завесу с помощью дымовой кучи и шашки», — сказал Воробьёв.

В теплицу эксперт рекомендовал приобрести электрический обогреватель.

Ранее председатель Союза дачников Московской области, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о вредных для дачи растениях.