Эксперт Кожевников объяснил, как продлить жизнь роботу-пылесосу. Этот бытовой прибор здорово облегчает уборку, но без правильного ухода быстро выходит из строя. Простые ошибки вроде мокрого пола, забитого фильтра или забытой зарядки могут привести к дорогостоящему ремонту. Глава компании-дистрибьютора Ecovacs дал несколько понятных советов, как этого избежать.

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Враги робота-пылесоса

Вода

Даже капля воды, попавшая внутрь, может «убить» электронику, особенно если модель не предназначена для влажной уборки, подчеркнул Дмитрий Кожевников в беседе с РИАМО.

Поэтому сначала вытираем лужи на полу и только потом запускаем робота. И следим, чтобы контейнер для мусора не протекал.

Забитый фильтр

Фильтр ловит пыль. Если его не чистить, воздух плохо проходит через него и мотор начинает перегреваться. Тогда пылесос хуже всасывает пыль. Чистить фильтр надо регулярно.

В идеале его надо продувать сжатым воздухом. Можно и водой промыть, но потом очень хорошо высушить перед тем, как ставить обратно.

Предметы на полу

Провода, мелкие игрушки, носки — всё это мешает роботу ездить и может застрять в щётках. Лучше убрать всё с пола перед уборкой. Даже самые умные роботы иногда путаются.

И помните: робот — для поддержания чистоты, а не для уборки строительного мусора. Для генеральной уборки он не подходит.

Грязные датчики

У робота есть датчики — его «глаза». Если они грязные, он плохо ориентируется. Протирайте их иногда мягкой сухой тряпкой. Заодно и контакты для зарядки на базе почистите, чтобы пылесос заряжался без проблем.

Отсутствие подзарядки

Часто у роботов-пылесосов ломается аккумулятор. Не оставляйте робота надолго разряженным. Если уезжаете куда-то, верните робота на базу. Постоянная подзарядка продлевает жизнь батарее.

Робот — не игрушка

Не позволяйте детям или животным использовать пылесос как машинку. Корпус и колёса могут не выдержать.

Кстати, колёса тоже надо проверять и чистить от намотавшихся волос.

В общем, ничего сложного в уходе нет. Немного внимания — и робот-пылесос будет служить много лет, экономя ваши деньги на ремонте.

Если вы только выбираете робот-пылесос и не знаете, какой взять, то у нас для вас есть исчерпывающий гайд. Вы узнаете, что умеют эти устройства и что учесть при покупке.