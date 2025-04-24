Эксперт рассказал о трендах в озеленении города

В их числе выращивание различных культур на вертикальных конструкциях и крышах.

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Алексей Ретеюм также отметил интерес жителей столицы к благоустройству дворов. Для этого необходимо согласование с местными властями.

Об этом председатель Совета Ассоциации парков, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, советник ректората МГУ имени М.В. Ломоносова, бывший директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас наметился тренд: очень часто жители сажают в своих дворах что-нибудь. Должны всё-таки [согласовывать — прим. ГМ]. На самом деле это только для того, чтобы потом не оказалось, что эти деревья растут на коммуникациях. Или у них будет инвазионный потенциал, или они слишком затенят первые этажи, нарушат нормативы по освещённости. На самом деле, иногда такие примеры очень удачные: выращивают и гинкго, и рододендроны красивые. Сейчас такие маленькие садики очень распространились. Тем не менее, лучше согласовать проект с местными властями. Потом новый тренд — это вертикальное озеленение. Тем более, что можно теоретически размещать на фасаде дополнительные контейнеры, ёмкости, в которых высаживают лианы. И примеры просто замечательные. Вообще, более широкое использование лиан самых разнообразных, даже актинидию коломикту можно сажать на опорах. Ещё очень важный тренд — это зелёные крыши. Несколько лет назад, в 2000 году, был впервые одобрен СНиП (строительные нормы и правила) на то, что крыши могут быть зелёными. Потому что это не только экологично, но это ещё очень хорошее пространство для рекреации».

Ранее эксперт назвал ясенелистный клён «главным врагом зелёного фонда» Москвы.

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