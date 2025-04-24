Как создать в своем доме стиль джапанди

Скандинавский стиль более 50 лет отвечает явным запросам современного человека и, воплощая его, дизайнеры уделяют особое внимание комфорту и персонализации пространства. Но разве в эту картину нельзя добавить что-то еще? Ведь человек всегда стремится найти новые смыслы. Этот запрос удовлетворил заявивший о себе относительно недавно стиль джапанди (синтез слов japanise и skandi), сочетающий японскую и скандинавскую эстетику.

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Одной из первых встреч Скандинавии с дизайнерской мыслью Страны восходящего солнца стало состоявшееся в 1860 году путешествие в Токио лейтенанта датского флота Уильяма Карстенсена. Итогом визита для него стала одержимость японской культурой, заразительно и развернуто описанная в его книге «Столица Японии и японцы». Пример Карстенсена далеко не единственный случай подобной любви с первого взгляда – с момента завершения политики закрытых границ в Японии, длившейся около 200 лет до середины XIX века, скандинавские дизайнеры и художники один за другим отправлялись исследовать чарующую страну неизведанного, но в чем-то такого близкого по духу народа.

Проверенная веками взаимная симпатия двух, казалось бы, столь далеких культур – результат совпадения эстетических мировоззрений:

«Это естественный гибрид двух культур, которые предпочитают минимализм и спокойствие», – объясняет известный стилист по интерьерам Колин Кинг, практикующий джапанди.

В общении с современными скандинавскими производителями мебели нередко можно услышать общее профессиональное замечание – США и Япония уже долгие годы находятся на первых местах в топе их самых главных заказчиков: Штаты как страна с большим финансовым потенциалом, а Япония как тот самый «понимающий» и искушенный пользователь.

Хюгге + ваби-саби = джапанди

Такая нехитрая формула явила миру направление, которое определило облик современного интерьерного дизайна на многие годы.Объединив скандинавское понимание уюта, спрятанное в лаконичном слове «хюгге», и японскую философию дизайна ваби-саби, постулирующую визуальную сдержанность и эмоциональное спокойствие, джапанди размывает границы между естественностью и цивилизацией, следуя древнему японскому стремлению осмыслить природу и приблизить ее к себе.

В общем, настоящая алхимия, которая превращает пространство каждой квартиры или дома в нечто большее, чем просто место для жизни. Ну и, конечно, сложно недооценить темпы, с которыми джапанди наращивает свою популярность, в том числе за счет коллабораций европейских брендов с японскими предметными дизайнерами.

«Интерьерные решения джапанди-style все чаще встречаются на Salone del Mobile в Милане и Maison & Objet, а также служит источником вдохновения для современных коллекций ряда скандинавских брендов, – рассказывают специалисты студии Designic. – Хотя я склонна считать, что японская философия и образ жизни всегда привлекали людей, стремящихся найти баланс в повседневности – японская мысль действительно долгие века оттачивала навык находить красоту в естественном несовершенстве, формировать глубокую связь с природой и наслаждаться простыми радостями жизни».

Вы можете не знать название этого стиля или даже сам факт его существования, но вы точно его видели: глаз обывателя давно привык к минималистичному и строгому дизайну благодаря большинству ресторанов японской кухни или ряду интерьерных экспозиций IKEA. Приглушенный нижний свет, минималистичный интерьер с ровной и геометричной мебелью из натуральных материалов, на журнальном столике обязательно стоит ваза земляного цвета с живыми цветущими ветками – во всем царит порядок, скорее спокойный, чем строгий. На первый взгляд кажется, что это традиционная гостиная в скандинавском стиле, но не в западном, а восточном исполнении. Это и есть джапанди.

Принципы, лежащие в основе джапанди – это спокойствие и легкость, которые так необходимы сегодня. В отличие от других модных стилей интерьера, этот стиль не потеряет актуальность, ведь его гениальная формула давно находится вне временных рамок. Буквально сотканный из красоты и функциональности, он безупречно вписывается в любое время и место.

«Так что смело покупайте лампу Ногучи, изящный деревянный стол Гюридон Бас и керамику в стиле ваби-саби. Это стиль, который останется», – уверены дизайнеры студии.

Как учиться жить в стиле джапанди

Порядок вещей

Джапанди придерживается минимализма под лозунгом «меньше – значит больше». Начните с наведения порядка и удаления ненужных вещей.

Сосредоточьтесь на функциональности

Скандинавский приоритет комфорта отлично сочетается с традиционными представлениями о японской строгости и порядке. В этом союзе не остается места случайности — каждый предмет имеет свой смысл и отведенное ему место, а общая картина способствует концентрации и спокойствию. Избегайте бесполезных декоративных вещей.

Мебель должна иметь чистые линии и, по возможности, дополнительную функциональность, ярким примером которой можно назвать традиционный японский рёкан – разделенные на несколько комнат гостиничные помещения, в которых почти каждая деталь интерьера имеет дополнительную функцию и продумана так, что быть полезной в самых разных сценариях. Обеденный стол, превращающийся в кровать, передвижные стены, становящийся приставным столиком табурет и множество других хитрых решений, обусловленных крайне невеликими габаритами японского жилого пространства.

Воздух и свобода

Убедитесь, что каждый предмет имеет достаточно свободного пространства вокруг. Один из принципов японского интерьера гласит: «не пустое помещение, а помещение, наполненное пустотой». Это важное отличие, так как в таком помещении всегда найдется место для самого человека и полета мысли. Кроме того, особое место здесь, конечно же, занимают растения – бонсай, икебаны или бережно расставленные одинокие ветки – они призваны сбалансировать строгие перпендикулярные линии интерьера.

Натуральные материалы

Дерево, лен, хлопок, камень и другие природные материалы играют главную роль в переадресации внимания от «произведенного» к природному. Традиция Востока нередко проявляет себя в использовании бумажных перегородок (сёдзи), керамики ручной работы и других элементов традиционного быта, которые в сочетании со скандинавскими мебелью и текстилем создают принципиально новый облик современного жилого пространства.

Гармония и асимметрия

Главный философский аккорд джапанди – подчеркнутая исключительность красоты произведенного природой несовершенства и ускользающее обаяние недолговечности вещей. Стиль воспроизводит этот принцип через асимметричные композиции, непринятие идеально ровных линий и использование динамических текстур, подчеркивающих естественность материалов.

Пространство и свет

Освещение – самая тонкая часть в организации интерьера, здесь нужно действовать в рамках особого, свойственного джапанди, мышления. Подражая вариативности солнечного света, лампы должны быть ненавязчивыми, а свет – всепроникающим. Локальный свет совмещает японскую форму и европейскую тягу к функциональности. Бумажные лампы, струящие мягкий теплый свет, расставляются с бережным учетом хозяйских привычек.

Символизм света и тени играет ключевую роль в японском мировоззрении. Еще в первой половине ХХ века драматург Дзюнъитиро Танидзаки написал эпохальное эссе «Похвала тени», в котором предпринял поэтическую попытку осмыслить цивилизационные пути Востока и Запада через призму отношения к свету.