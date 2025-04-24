Какие растения вытесняют другие культуры на дачном участке

Золотарник, гречиха сахалинская и люпин вытесняют другие растения на дачном участке. Об этом Москве 24 рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

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По его словам, гречиха сахалинская (или рейнутрия сахалинская) агрессивно разрастается по участку. У нее мощные стебли, похожие на бамбук, крупные сердцевидные листья и пушистые соцветия.

Корневища гречихи, которые достаточно плотно лежат в земле, вытесняют корни других растений. А заросли с широкими листьями затеняют почву, поэтому более низкие растения начинают пропадать.

Также дачники часто высаживают люпин: он хорошо растет, красиво выглядит и обогащает почву азотными веществами. Однако растение довольно активно распространяется по участку и имеет мощные корневища. В конечном итоге образуется плотный куст, легко вытесняющий всю флору вокруг, предупредил Воробьев.

"Достаточно красивым растением является и золотарник – у него пушистые желтые "метелочки". Некоторые активно его сажают, но растение тоже активно распространяется и образует плотные заросли", – заключил биолог.

Ранее специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды порекомендовали не высаживать клен ясенелистный. Он является доминирующим видом деревьев, который вытесняет окружающие его растения.