Обычное ополаскивание зелени под краном не всегда эффективно: на листьях зелени могут оставаться личинки, частицы почвы и микробные загрязнения. Чтобы очистить зелень более тщательно, используйте простой домашний способ.

Поместите зелень в глубокую миску, залейте холодной водой и добавьте немного яблочного уксуса. Аккуратно перемешайте и оставьте на 20-30 минут. Уксус помогает разрушать бактериальные оболочки и удаляет большинство поверхностных загрязнений. После замачивания зелень нужно промыть чистой водой и обсушить бумажными салфетками.

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Такой способ значительно эффективнее обычного полоскания и помогает сделать зелень безопаснее для употребления в сыром виде.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.