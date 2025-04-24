Как правильно мыть зелень, чтобы избавиться от паразитов: видео
Обычное ополаскивание зелени под краном не всегда эффективно: на листьях зелени могут оставаться личинки, частицы почвы и микробные загрязнения. Чтобы очистить зелень более тщательно, используйте простой домашний способ.
Поместите зелень в глубокую миску, залейте холодной водой и добавьте немного яблочного уксуса. Аккуратно перемешайте и оставьте на 20-30 минут. Уксус помогает разрушать бактериальные оболочки и удаляет большинство поверхностных загрязнений. После замачивания зелень нужно промыть чистой водой и обсушить бумажными салфетками.
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Такой способ значительно эффективнее обычного полоскания и помогает сделать зелень безопаснее для употребления в сыром виде.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.