Людям с каким типом привязанности не стоит заводить питомцев

Людям с тревожным типом привязанности не рекомендуется заводить домашних животных, так как они могут испытывать усиление стресса вместо ожидаемой поддержки. Об этом в четверг, 24 апреля, рассказали исследователи.

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По их данным, вместо чувства умиротворения такие люди часто сталкиваются со страхом потери питомца и формированием болезненной зависимости. Уход за животным в таких случаях превращается в источник тревоги и даже способен спровоцировать депрессию. Исследователи также подчеркнули, что частота взаимодействия с питомцем не влияет на ситуацию, поскольку тревога все равно преобладает, говорится в исследовании.

Многие владельцы кошек хотят, чтобы их питомцы оставались активными и сохраняли хорошую физическую форму. Эксперты рассказали, как, играя с кошкой, стимулировать ее охотничьи инстинкты.

Необычный стрекочущий звук «экеке», иногда издаваемый кошками, может быть признаком эмоциональной возбужденности или симптомом серьезного заболевания, рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.