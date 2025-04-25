Перечислены способы борьбы с мучнистой росой на растениях

Мучнистая роса - одно из распространенных заболеваний садовых растений, доставляющее немало хлопот. Вместе с экспертами разбираемся, что это такое, откуда появляется, как бороться со сферотекой и как предотвратить?

© Российская Газета

Что такое мучнистая роса (сферотека) и как она выглядит на листьях

Мучнистая роса, или сферотека - общее название заболевания, вызываемого различными группами грибов-паразитов. Болезнь начинается с появления на листьях растений белого налета, похожего на муку. Это и есть грибница. Налет мягкий на ощупь. Если его стереть, то через несколько часов он появляется снова. По мере вызревания спор на растениях появляются капли жидкости, поэтому заболевание и получило такое "романтическое" название - "мучнистая роса". Постепенно пятна темнеют, становятся бурыми.

Возбудитель этого заболевания зимует в почве, неубранных растительных остатках, в коре - и с наступлением тепла атакует ослабленные растения. Заболевание начинается снизу и распространяется вверх по стеблю или стволу. Как правило, это случается в конце весны - начале лета, когда земля хорошо прогреется. Гриб появляется на поверхности листьев, постепенно проникая в клетки, питаясь растительным соком.

Заражение растений происходит:

с ветром,

с водой,

при непосредственном контакте с другим зараженным растением,

при использовании зараженного садового инструмента при обрезке, поэтому так важно обрабатывать инструменты дезинфицирующими средствами как можно чаще.

Самая комфортная ситуация для развития грибка - температура воздуха +16...+20 градусов, повышенная влажность, частые туманы. В сильную жару, при +28 и выше, возбудитель гриба погибает.

Мнение эксперта

Если зимой не было сильных морозов, то есть температура не опускалась ниже -20 градусов, для растений это и хорошо, и плохо.

"К плюсам этого можно отнести то, что у вас на участке в этом году будут себя хорошо чувствовать малозимостойкие растения, - говорит Аллан Никитенко, главный агроном "Егорьевского питомника Никитенко Александра". - Однако минусов гораздо больше. Обычно отрицательные температуры убивают заболевания и вредителей. Но в теплую зиму этого не случается. Споры мучнистой росы, например, погибают при температуре ниже -25 градусов. В связи с этим хочется предостеречь садоводов, напомнить о профилактических обработках участка".

Для человека сферотека не представляет опасности, однако способна вызывать легкие аллергические реакции у восприимчивых людей. Аллергикам следует пользоваться защитными перчатками и респираторами при работе с зараженными растениями.

Какие растения поражает мучнистая роса и как ее распознать

Этому заболеванию подвержены практически все культурные садовые растения:

Из деревьев - слива, яблоня, груша.

Из кустарников - крыжовник, смородина, малина.

Из овощей - томаты, огурцы, баклажаны, тыквы, перец, морковь.

Из цветов - розы, флоксы, мальвы, душистый горошек. Комнатные цветы тоже не застрахованы от этой напасти.

На ягодных кустарниках зараженные сферотекой побеги искривляются, листья скручиваются и жухнут.

Мучнистая роса на крыжовнике

На крыжовнике спорами поражаются не только ветви, но и плоды, они сморщиваются, сохнут и постепенно опадают. Необходимо следить, чтобы нижние ветви кустарников не соприкасались с землей, ведь именно оттуда идет заражение грибными спорами. Правильная подвязка, прореживание и обработка подходящими препаратами поможет предотвратить заболевание.

Мучнистая роса на винограде

Часто страдает от сферотеки виноград, имеется даже отдельное название для виноградной мучнистой росы - оидиум. Чтобы уберечь культуру, надо формировать растение без загущения, создавать условия для освещения и проветривания, высаживать сорта, устойчивые к болезни, проводить обработку фунгицидами ранней весной, после сбора урожая и перед укрытием на зиму.

Мучнистая роса на клубнике

При заражении садовой земляники белый налет появляется на листьях и плодах, ягоды начинают гнить и становятся непригодными для употребления. Необходимо регулярное рыхление почвы и прореживание.

Мучнистая роса на моркови

О заражении моркови говорят появившиеся на ботве белесые пятна. Корнеплод может не пострадать, но будет сильно деформирован.

Мучнистая роса на плодовых деревьях: яблоне, груше, сливе

Мучнистая роса поражает чаще старые и ослабленные деревья. На яблоне, груше, сливе поражаются завязи, плоды становятся сморщенными, покрытыми бурыми пятнами, урожайность снижается. Особенно восприимчивы к сферотеке такие сорта яблок как Симиренко, Чудное.

Мучнистая роса на цветах

На цветах - сохнут и опадают бутоны, приостанавливается рост листьев. Для цветов мучнистая роса особенно опасна, поскольку цветочный стебель, в отличие от коры деревьев, легко уязвим для проникновения грибных спор. Питание растения становится затруднено и цветок может погибнуть.

Комментарий эксперта Аллана Никитенко

Мучнистая роса способна поражать огромное число садовых и огородных культур, однако важно понимать, что тот грибок, который сидит на яблоне, не перекинется на огурцы и наоборот. У каждой культуры, или, точнее сказать, у групп культур, есть свой штамм, который поражает определенные растения. А вот перекинуться с одной яблони на другую - очень даже реально.

Из-за чего появляется мучнистая роса: причины и негативные факторы

Откуда берется мучнистая роса на садовых растениях

Появлению мучнистой росы способствуют:

резкие скачки температуры,

резкое потепление после дождей,

загущенные посадки,

неубранная падалица,

избыток азотистых удобрений.

Откуда берется мучнистая роса на комнатных растениях

Причин может быть несколько:

неправильный грунт,

инфекция, занесенная из садового магазина,

слишком большой горшок,избыточная влажность.

Способы борьбы те же, что и в саду - биологические и химические. Можно снять верхний слой грунта в горшке и подсыпать свежий. Желательно пролить почву слабым раствором марганцовки.

Чем опасна сферотека

Когда листья и стебли покрыты слоем грибкового мицелия, замедляется процесс получения растением солнечного света - фотосинтеза. Это приводит к ослаблению иммунитета, засыханию бутонов и завязей и, в конечном итоге, если не принять срочные меры, может произойти гибель всего растения. Кроме того, одно заболевшее растение передает споры другим растениям, тем самым расширяя площадь заражения. Даже если растения не гибнут, плоды становятся меньше размером, ухудшается зимостойкость, снижается урожайность.

"Большинство грибков не ставит цель уничтожить свою жертву, - отмечает Аллан Никитенко. - Так почему же все равно важно с ними бороться? Во-первых, они портят внешний вид, всем ведь хочется жить среди красивых растений. Во-вторых, они ослабляют растения. А вот из этого уже могут выливаться более серьезные проблемы. Такое растение может не давать плодов или давать их в меньшем количестве и худшего качества. Ослабленный организм может стать целью других заболеваний и вредителей. Чаще всего страдает листва, которая является "фабрикой" для производства сложных сахаров, которые, помимо всего прочего, запасаются на зиму. Нет листвы - нет питания зимой - ухудшение зимостойкости. Иными словами, несмотря на то, что заболевания не способствуют гибели растения напрямую, косвенно они этому помогают".

Как бороться с мучнистой росой и чем обработать

Для борьбы со сферотекой существуют химические, биологические и так называемые "народные" средства.

Химические препараты

Из химических средств борьбы с мучнистой росой можно выделить:

"Топаз",

"Скор",

"Бордоскую жидкость".

Пользоваться ими нужно строго по инструкции. Применять химсредства, в отличие от биологических, можно только за 2-3 недели до созревания плодов, так как вредные вещества могут накапливаться в плодах.

"Если мучнистая роса уже появилась на растениях, необходимо оперативно подавить рост грибков, чтобы остановить развитие болезни, - говорит Елена Тюрина. - В таких случаях подойдут химические препараты, содержащие ципродинил, пенконазол, дифеноконазол и другие действующие вещества. Они проникают в ткани растения и нарушают жизненный цикл грибов, подавляя рост мицелия на начальном этапе. При сильном заражении растений или в дождливый период обработки препаратами желательно повторять. Нельзя смешивать биологические и химические средства для обработки".

Биологические препараты

Биофунгициды - это биологические средства, изготовленные на основе живых организмов - бактерий и грибов. Предназначены для профилактики и защиты растений от патогенных грибов и других заболеваний.

Плюсы этих средств:

экологическая безопасность,

безопасность для человека и пчел,

возможность обрабатывать плоды перед самым сбором,

подходят для всех садовых культур и комнатных растений.

Минусы:

наиболее эффективны на начальной стадии заболевания,

срок их действия меньше, чем у химических средств.

Самые известные и проверенные временем биофунгициды :

"Фитоспорин М",

"Бактофит",

"Экосил",

"Биота Макс" и другие.

Разводить и использовать по инструкции.

"Биологические препараты на основе триходермы (Trichoderma), сенной палочки (Bacillus subtilis) защищают и эффективно угнетают размножение и развитие фитопатогенных грибов, - продолжает Елена Тюрина. - Действие таких препаратов наиболее эффективно в вегетационный период. Биологические препараты действуют не более двух недель".

Народные средства

Самые популярные народные средства от мучнистой росы:

Самое простое "народное" средство от мучнистой росы, которое есть на каждой кухне - обычная сода. На 10 литров теплой воды берем 30-40 грамм соды, можно добавить нарезанный на кусочки брусок хозяйственного мыла или 100 грамм геля для мытья посуды для лучшего сцепления средства с листьями. Еще одно эффективное экологичное средство - коллоидная сера. Она продается в садовых центрах в порошкообразном состоянии. Нужно размешать 40 грамм в 10 литрах воды, добавить опять же хозяйственное мыло либо гель для посуды и опрыскать растения. Этот препарат помогает также от паутинного клеща. Важно! Этим средством нельзя обрабатывать крыжовник, иначе он погибнет! В продаже имеется жидкое серное мыло "Тиабаш". Оно не только помогает в борьбе с различными болезнями, но и стимулирует развитие корневой системы, повышает устойчивость растения к стрессам. Опрыскивать растения нужно с интервалом 12-24 дней, 3-4 раза за сезон. Еще один способ - раствор йода. Пропорция - несколько капель на стакан воды. Достаточно будет однократной обработки. Горчичный порошок. 1 столовая ложка сухой горчицы на 5 литров теплой воды, опрыскать растения.

Профилактика мучнистой росы

"Одной из ключевых ошибок дачников является неправильное размещение растений на участке",- предостерегает Елена Тюрина, эксперт сети магазинов товаров для ремонта, строительства и обустройства дома и дачи "Лема́на ПРО" ("Леруа Мерлен").

Растения, находящиеся в тени или плохо проветриваемых местах, подвержены риску заражения. При посадке нужно соблюдать рекомендованные расстояния между растениями и не загущать их.

По словам Елены Тюриной, важно:

поддерживать оптимальные условия выращивания: достаточное количество солнечного света, а в теплицах - хорошую вентиляцию. Особенно благоприятен для развития сферотеки переходный весенний период, когда днем тепло и солнечно, а ночью прохладно и влажно.

избегать чрезмерного полива и влажности - это идеальные условия для развития мучнисторосяных грибов. Полив растений следует проводить в утренние часы, чтобы почва успела подсохнуть к вечеру. Это особенно важно для культур, выращиваемых в теплицах или закрытых помещениях, где уровень влажности часто бывает слишком высоким.регулярно осматривать растения и своевременно удалять поврежденные листья или стебли. Это поможет предотвратить распространение заболевания на здоровые части растения.стерилизовать садовые инструменты после работы - это снизит вероятность повторного заражения.

Также можно:

Семена перед посадкой обработать фунгицидами для профилактики.

Весной и осенью делать перекопку приствольного круга деревьев и кустарников, в теплице периодически менять или обеззараживать почву.

Стараться сажать растения, устойчивые к болезням.

На деревьях регулярно проводить санитарную обрезку, разгущая крону.

Вовремя освобождать землю на участке от растительных остатков.

Повышать иммунитет обитателей сада правильными и регулярными подкормками.

Внимательно следить за своими растениями и деревьями, чтобы вовремя обнаружить появляющуюся болезнь и принять быстрые меры.

Теплицы и парники нужно регулярно проветривать, чтобы не было застоя влажности и воздуха. Поздней осенью и ранней весной обязательно обрабатывать фунгицидами, в зимний период оставлять открытыми, чтобы вредители и споры вымерзли.

Совет эксперта Елены Тюриной