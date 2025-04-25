Названы способы снизить стресс у питомцев во время прогулок

Специалисты перечислили рекомендации, которые помогут снизить стресс у животных на прогулке из-за незнакомых людей и мест. Об этом рассказали в Департаменте информационных технологий и комитета ветеринарии Москвы.

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Эксперты отмечают, что необходимо чаще гладить питомца, разговаривать, поддерживать зрительный и тактильный контакт. Если же питомец сильно испугался, то ветеринары рекомендуют не продолжать прогулку, а вернуться домой.

"Городской суперсервис «Мой питомец» на портале mos.ru помогает москвичам заботиться о здоровье четвероногих, крылатых, хвостатых и чешуйчатых любимцев. На странице можно изучить рекомендации ветеринаров по правильному уходу и ответственному содержанию домашних животных", — рассказали в пресс-службе департамента.

Сейчас, согласно статистике, собака есть у каждого десятого россиянина. Так, для владельцев, планирующих прогулки в парках, на портале mos.ru создан спецпроект «В парк — с собакой». Он содержит правила выгула и карту с адресами специализированных площадок во всех районах города. При этом на ошейнике или шлейке должен быть адресник с контактами владельца. Установка микрочипа в ветклинике поможет найти потерявшегося питомца — в приютах или клиниках чип сканируют, находят данные владельца в базе и связываются с ним, говорится на официальном портале мэра Москвы.

Ранее ученые заявили, что людям с тревожным типом привязанности не рекомендуется заводить домашних животных, так как они могут испытывать усиление стресса вместо ожидаемой поддержки.