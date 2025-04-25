Как уберечь питомца от клещей

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как уберечь домашних животных от клещей. По его словам, есть четыре основных способа обработки питомцев.

Специалист отметил, что самый активный период у клещей как раз весной, после резкого потепления. В это время они голодные и злые.

«Конечно, наибольшее количество атак мы видим в весенний период. Поэтому весной надо обязательно защищаться от клещей. К несчастью, их стало много», - сказал ветеринар.

Шеляков назвал четыре способа защиты животных от клещей. Первый из них - это ошейник, однако специалист предупредил, что он эффективен только для собак, а для кошек может быть небезопасен.

Второй - различные спреи. Они эффективны, но есть опасность, что питомец может отравиться, когда будет лизать собственную шерсть. Третий заключается в применении капель на холку (перед этим важно не мыть питомца), а четвертый - в приеме различных препаратов внутрь. Шеляков попросил хозяев не перебарщивать, поскольку такая мера может легко привести к отравлению.

Если клещ уже успел присосаться к телу животного, то нужно приобрести клещесниматель, принцип которого схож с шуруповертом, либо обильно полить место укуса йодом, а затем тряпочкой, раскачивая из стороны в сторону, снять клеща.