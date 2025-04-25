Пять оригинальных стилей для празднования дня рождения

День рождения бывает только раз в году, поэтому важно сделать этот праздник особенным. Создать правильное настроение поможет красивый тематический декор. Вместе с командой Flowwow мы подготовили подборку стильных идей для домашней вечеринки в лучших традициях современных трендов, которые вы точно видели в Сети.

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Женственный стиль: coquette aesthetic

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Шифоновые платья, локоны и банты в волосах — идеальный дресс-код для девичьей вечеринки в стиле coquette. Это эстетика про лёгкость и беззаботность, которые лучше всего передадут оттенки розового, молочного и голубого. Чтобы пространство выглядело воздушнее, накройте тёмную мебель белыми тканями, а к декору добавьте фарфоровую посуду и массивные свечи. Чем больше света и нежных цветов, тем лучше.

Мистическая вечеринка: gothcore

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Если душа требует мистики, устройте день рождения в стиле gothcore. Чёрные платья, корсеты, колготки в сетку, макияж с эффектными стрелками — важные элементы образов гостей. Праздник лучше начинать вечером, чтобы солнечный свет сменили атмосферные свечи в массивных канделябрах. Для антуража можно также подобрать блюда с готическим вайбом, например, винтажный чёрный торт в стиле «Ламбет».

В духе ностальгии: eclectic grandma

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Если хочется устроить уютную вечеринку с ноткой ностальгии, обратите внимание на эстетику eclectic grandma. Этот стиль подойдёт для тех, кто вместо шумных тусовок выбирает камерные посиделки и душевные разговоры. Идеальный формат празднования — пижамная вечеринка с попкорном и любимым фильмом. Дополнить атмосферу помогут ароматные свечи, пледы и шёлковые маски для сна.

Кукольный стиль: кьютификация

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Хотите организовать по-настоящему милый день рождения? Присмотритесь к тренду на кьютификацию — он про мягкие предметы, разноцветные краски и кукольную лёгкость. Ключевые атрибуты стиля — это ленты, цветочки, шифоновые ткани и яркий макияж. Романтичности привычному домашнему интерьеру придадут воздушные шары, украшенные бантами.

Для фанатов русалок: mermaidcore

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Ценителям морской тематики понравится эстетика mermaidcore, вдохновлённая русалками и загадочным подводным миром. Идеально, если такую вечеринку получится провести на берегу озера или рядом с бассейном. Дома в качестве декора можно использовать аквариумы, флорариумы и свечи в виде ракушек. А для аутфита отлично подойдут длинные платья с воланами или рюшами, жемчуг и мерцающий макияж с блёстками.

Главный совет: не забудьте продумать интересные тематические активности для своей вечеринки, чтобы гости смогли раскрепоститься и посмеяться от души. Тёплые воспоминания об этом дне будут радовать вас снова и снова и вдохновят спланировать ещё более грандиозный праздник в следующем году.