Тренды в дизайне интерьера в 2025 году

Всё о главных трендах в дизайне интерьера на 2025 год. Модные цвета, стили и идеи для дома и квартиры — в материале Super.

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2025 год в мире дизайна интерьера — это время тихой роскоши, выразительных текстур и предметов с историей. Фоном для них служит не теряющий популярности минимализм: он перекликается и с другим актуальным трендом. Речь про комфорт, который, как показывает практика, может быть красивым и изысканным. Про основные тренды в дизайне 2025 Super попросил рассказать Регину Ван Влит, эксперта по интерьерным решениям, стилю сервировки и антикварной классике в современной подаче.

"Мы наблюдаем движение в сторону глубины, индивидуальности и осмысленного пространства. Современные дома становятся отражением внутреннего мира их владельцев — с тщательно подобранными деталями, антикварными акцентами и атмосферой, где эстетика встречается с комфортом", — Регина Ван Влит, дизайнер интерьеров, декоратор.

Модные цвета в интерьере 2025

Цвет — как эмоциональный код. Стоит ли говорить, что он влияет на настроение: правильно подобранные для жилого пространства оттенки помогут расслабиться после насыщенного рабочего дня и ощутить прилив сил. Правильно подобрать цвета поможет цветовой круг Иттена, который используется не только в дизайн-индустрии, но и в фэшн и в бьюти-сферах.

Как правильно подобрать цвета

Возьмите за основу принцип 60-30-10: 60% — это основной цвет, 30% — второстепенный, 10% — акцента. Большее количество цветов в интерьере создаст ощущение беспорядка.

Не забывайте, что на разных поверхностях — матовых или глянцевых — один и тот же цвет выглядит по-разному.

Для каждого помещения — свой цвет: в спальне пусть преобладают умиротворяющие тона, рабочая зона и кухня, напротив, должны бодрить, а гостиная может одновременно расслаблять и вдохновлять.

Светлые оттенки визуально расширяют пространство, тёмные сужают, но при этом придают помещению уют.

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Трендовые цвета в интерьере

Палитра года — это прежде всего естественные, мягкие, но выразительные оттенки, которые создают настроение:

Тёплый коричневый (мокко, карамель) — придаёт пространству уют и теплоту, особенно хорош для спален и гостиных.

(мокко, карамель) — придаёт пространству уют и теплоту, особенно хорош для спален и гостиных. Серо-голубой — оттенок глубины и интеллекта. Он подходит для прихожих, кухонь, рабочих зон, великолепно играет в дуэте с латунью и фарфором.

— оттенок глубины и интеллекта. Он подходит для прихожих, кухонь, рабочих зон, великолепно играет в дуэте с латунью и фарфором. Приглушённый зелёный — как единение с природой, вдохновляет на свершения и в то же время вызывает чувство гармонии. Универсальный оттенок, который можно использовать для разных зон.

— как единение с природой, вдохновляет на свершения и в то же время вызывает чувство гармонии. Универсальный оттенок, который можно использовать для разных зон. Перламутр — воплощение тренда на тихую роскошь. Он меняется в зависимости от освещения, подчёркивает благородство акцентных предметов и органично вписывается в любое помещение.

— воплощение тренда на тихую роскошь. Он меняется в зависимости от освещения, подчёркивает благородство акцентных предметов и органично вписывается в любое помещение. Охра — этот оттенок дарит ощущение уюта, стабильности и напоминает о мягком осеннем солнце. Максимально раскроется в гостиных зонах.

— этот оттенок дарит ощущение уюта, стабильности и напоминает о мягком осеннем солнце. Максимально раскроется в гостиных зонах. Лаванда — нежный акцент, создающий ощущение спокойствия и света. Идеален для ванных комнат, детских и спален.

— нежный акцент, создающий ощущение спокойствия и света. Идеален для ванных комнат, детских и спален. Коралловый — жизнерадостный микс оранжевого и розового заряжает оптимизмом и излучает тепло. Эмоциональный подъём в таком интерьере гарантирован. Дизайнеры рекомендуют этот оттенок для разных комнат.

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Модный интерьер стен

Стены — больше, чем фон. 2025 год предлагает смело выводить стены на первый план:

Окраска насыщенными оттенками — для зонирования и создания атмосферы.

Обои и фотообои возвращаются как инструмент арт-настроения, особенно в виде сюжетных и парных коллекций. Также актуальны анималистические и растительные принты.

Фактурные материалы — дерево, декоративная штукатурка, имитация кожи или камня — придают пространству тактильность и характер.

Термочувствительные краски способны менять цвет в зависимости от повышения и понижения температуры в помещении.

Современные тренды в дизайне интерьера

Тренды в дизайне 2025 — это стремление к уюту и комфорту, потому что дом — это место, где мы можем почувствовать себя в безопасности. Рассмотрим топ-10 трендов, на которые стоит ориентироваться, планируя ремонт.

Экологичные и устойчивые материалы

Тренд на экологичность и устойчивость подразумевает отказ от пластика и других материалов, которые могут навредить окружающей среде. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение натуральным и переработанным материалам. Держим курс на осознанное потребление.

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Осознанный минимализм

Мы всё чаще отказываемся от нагромождений в пользу воздуха и акцентов. При этом пространство должно оставаться функциональным. Достичь этой цели легко за счёт пастельных оттенков, натуральных материалов и простоты форм.

Инновационные решения и технологии

Система «Умный дом» — это понятие уже не кажется супер инновационным решением, так как всё больше людей оптимизируют свой быт за счёт современных технологий. Освещение, входная дверь, кондиционеры, шторы, розетки, климат — всё удобно контролировать через приложение. Также среди довольно активных трендов — умное стекло, которое позволяет отказаться от штор.

Дофаминовый интерьер

Дофамин — вещество, которое вырабатывает наш мозг в предвкушении удовольствия. Поднимаем настроение за счёт ярких акцентов в интерьере. Дофаминовый стиль на грани сюрреализма: это максимализм в лучшем его проявлении, неожиданные цветовые решения и замысловатые формы (например, стол на шарообразных ножках или «стекающее» по стене зеркало).

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Разные способы и типы освещения

Одна люстра в центре потолка уже не выглядит оптимальным решением в современной квартире. Ушла в прошлое и многоуровневая подсветка. Один из основных трендов в дизайне интерьеров 2025 — «невидимый» технический свет. При этом декоративные осветительные приборы должны быть в размере оверсайз.

Новый взгляд на антиквариат

Главный тренд — возвращение к аутентичности. Антикварные бюро, фарфор с родословной, зеркала в резных рамах — всё это сегодня не только уместно, но и модно.

"Мы больше не стремимся к идеально стерильным интерьерам. Сегодняшний дом живёт эмоциями, историями, нюансами. Именно антиквариат помогает привнести в интерьер ту самую «душу», глубину и тонкое очарование времени", — Регина Ван Влит.

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Оптимизация пространства

Зонирование помещений, многофункциональная мебель, продуманные системы хранения — на повестке эргономичность и оптимизация пространства. Даже самые маленькие комнаты можно обставить так, что каждый уголок получится функциональным, не теряя эстетичности.

Лепнина и объёмные элементы

Классические элементы — молдинги, карнизы, филёнки — возвращаются в новом прочтении и помогают объединить прошлое и настоящее. Поскольку в моде эклектика, смело добавляйте такой декор даже в самые лаконичные интерьеры.

Разнообразие текстур и фактур

Если в отделке используется дерево, то чем ярче выражена его фактура, тем лучше. С тканями тоже можно пофантазировать: рогожка, лён, атлас, велюр — материалы готовы подружиться друг с другом под руководством дизайнеров. Также в почёте минимально обработанный камень.

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Монохром

Собственно, этот тренд вытекает из предыдущего, а именно он применим для модных интерьеров в стиле минимализм. Комбинация светлых и тёмных оттенков одного и того же цвета — «растяжка», на языке профессионалов — всегда выглядит максимально благородно, естественно и спокойно.

Дизайн квартиры в 2025 году

Как можно адаптировать тренды в ремонте квартир? Предлагаем несколько простых и эффективных фэшн-приёмов, которые сделают пространство не только модным, но и уютным: