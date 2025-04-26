Как правильно выращивать рассаду в домашних условиях

Некоторые растения можно сеять сразу на грядки, но чтобы получить урожай с других, нужно сначала вырастить их рассаду. Рассказываем, как правильно это сделать.

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Эксперты:

Доцент кафедры овощеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук Марина Дыйканова.

Доцент кафедры овощеводства РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук Вера Терехова.

Зачем высаживать рассаду

Значительная часть овощных растений выращивается посевом семян, и в южных регионах, где лето длинное, сеять в лунки на грядке можно, например, не только огурцы, но даже помидоры.

"Но в Нечерноземье и севернее это не гарантирует получение урожая из-за короткого лета. Да и раннюю продукцию таким способом получить сложно. На помощь приходит рассадный способ выращивания", - отмечает Доцент кафедры овощеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук Марина Дыйканова.

Применение рассадного метода даёт немало преимуществ.

возможность наиболее полно использовать главный источник жизни - солнечную энергию и землю.

появляется возможность отобрать самые сильные сеянцы.

увеличиваются возможности защиты растений от заморозков, вредителей и болезней.

"У многих культур высадка рассады обеспечивает более равномерное размещение растений, чем при посеве семенами", - отмечает эксперт.

Где выращиваем рассаду

Городские жители уже в феврале-марте заставляют все подоконники рассадой помидоров, перцев, баклажанов. Но в условиях теплой комнаты вырастить коренастую, крепкую рассаду сложно - она вытягивается, бледнеет даже при досвечивании.

Счастливчики обходятся застекленным и утепленным балконом. Здесь больше света и чуть прохладнее.

"В апреле можно выращивать рассаду в необогреваемых плёночных теплицах, под плёночными укрытиями", - советует Марина Дыйканова. Это так называемый безгоршечный способ выращивания.

Подготовка семян

Семена можно предварительно прорастить - например, положив на влажную марлю и полив водой.

Если сеять предварительно проклюнувшиеся семена (а всхожесть у купленных в магазине семян часто оставляет желать лучшего), то их расход уменьшается.

Есть несколько нестандартных приемов, которые помогают улучшит всхожесть.

Один из них - барботирование (или барботаж) - помещенные в марлевый мешочек семена опускают в воду, через которую прокачивают воздух. Делают обычно это с помощью компрессора для аквариумов. Даже если вы не любитель рыбок, купить такой прибор имеет смысл, он стоит недорого, а прослужит много лет.

Впрочем, некоторые особо находчивые огородники барботируют семена, помещая их в сливной бачок унитаза - вода там постоянно перемешивается и обновляется, насыщаясь воздухом. Такое "купание" в течение нескольких часов (а лучше - суток) улучшает всхожесть семян помидоров, перцев, баклажанов, огурцов. Редис не барботируют - у него обычно хорошая всхожесть. Не нужно "купать" также кабачки и тыкву.

Часто семена замачивают не просто в воде, а добавляют различные стимуляторы - есть магазинные препараты типа эпина, гиббереллина, циркона. Любители часто используют раствор гуматов - покупной или из собственноручно приготовленного компоста.

Кроме того, замоченные семена хорошо проращивать в более теплом месте - у батареи.

Выбор грунта

Большинство любителей пользуются для выращивания рассады покупными готовыми субстратами. В продаже много разновидностей, на упаковках указан состав грунта и его назначение (для каких культур он предназначен).

Некоторые огородники все же предпочитают составлять "композицию" сами - из огородной или луговой земли, собственноручно приготовленного компоста и всевозможных "добавок".

Требования к субстратам для выращивания рассады:

не выделять токсичные вещества;

иметь высокую пористость;

быть хорошо аэрированными и теплоёмкими;

обладать хорошей гигроскопичностью (водоудерживающей способностью);

обладать высокой поглотительной способностью;

быть свободными от семян сорняков, возбудителей болезней.

"При изготовлении субстратов лучше использовать смесь верхового торфа с агроперлитом в соотношении 3:1. Торф предварительно раскисляют и заправляют минеральными удобрениями. Делается это за 10-15 дней до посева семян. На 1 кубометр верхового торфа нужно добавить 10-15 кг мела, микро- и макроудобрения. Субстрат перемешивают и набивают кассеты. Все, можно сеять", - говорит Дыйканова.

Такой субстрат имеет все необходимое для хорошего развития растений, и в дополнительной подкормке они не нуждаются.

В какие емкости высаживаем рассаду

Любители действуют по-разному:

- кто-то сеет семена в широкие плошки, а затем проводит пикировку, выбраковывая слабенькие ростки и рассаживая оставшиеся по персональным горшочкам.

- кто-то не хочет возиться с пикировкой и сеет сразу по маленьким горшкам. На покупную тару тратиться не обязательно: очень удобно использовать обрезанные пакеты из-под молока.

Из-за прямоугольной формы такие "горшки" максимально плотно располагаются на подоконнике, экономя площадь. А если рассада вытянется - их легко нарастить, надев сверху такой же пакет с обрезанным дном и верхом.

Что по этому поводу думают специалисты?

"Какой способ выращивания рассады выбрать, зависит от качества семян и биологических особенностей культуры. Представители семейства тыквенных (огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня и другие представители) пересадку не любят, их лучше выращивать без пикировки. Также прямой посев в кассеты лучше провести для кукурузы сахарной, фасоли, вигны. Если вы захотите получить их урожай пораньше - советую выращивать рассадным способом", - говорит Марина Дыйканова.

В горшках и без них - в чем разница?

Безгоршечная рассада - это растения, выращенные сразу на грядках. Как правило, в теплице. При таком способе затраты труда снижаются, но возрастает потребность в площадях. Семена высевают и накрывают пленкой. Позже пленку снимают, а когда на улице достаточно потеплело, растение вместе с комом земли пересаживают на постоянное место. Такой способ предпочтительней в теплых регионах или если у вас обогреваемая теплица.

Горшечная рассада - когда семена сеют в небольшие емкости (от специальных торфяных горшочков до обрезанных пакетов из-под молока). У таких растений хорошо растут как листья, так и корневая система. И, главное, горшечная рассада еще остается в помещении, пока не пройдут возвратные заморозки. А значит, экономитсся время до начала созревания овощей.

Объёмы горшков нужно подбирать под каждую культуру индивидуально. В больших горшочках выращивают рассаду для теплиц, получения ранней продукции и высокорослых культур.

Как правильно сеять?

Самые доступные по цене - недражированные, ничем не обработанные семена. Именно их мы замачиваем, барботируем, обрабатываем стимуляторами для лучшей всхожести. Именно их сеют в одну плошку под будущую пикировку.

При беспикировочном выращивании лучше использовать дражированные семена. Они стоят дороже, но обычно имеют лучшую всхожесть, и предварительно замачивать и обрабатывать их не нужно, что экономит время. Их сеют по одному или два в горшочки или ячейки кассет, в небольшое углубление в почве. Важно предварительно хорошо пролить почву.

Семена присыпают хорошо просеянной почвой или торфом слоем не более 1 см для мелкосемянных культур (помидоры) и до 1,5 см для остальных. После этого - полить еще раз.

Всходы появятся быстрее, если поверхность почвы или кассеты замульчировать (покрыть) пленкой - она удержит влагу.

Чтобы почва не заплесневела и проклюнувшиеся ростки не пострадали - важно не перелить почву (она должна быть влажной, но не мокрой), а также иногда проветривать посевы.

Как ухаживать за рассадой

Температура

При проращивании семян нужно выбирать самое теплое место - многие это делают рядом или над батареей, при температуре +25-28 0 С. Но как только проклюнутся ростки, их рассаживают сразу же. Важно не пропустить этот момент - если опоздать всего на день - ростки и корешки вытянутся, переплетутся, и рассадить их без повреждений будет значительно труднее.

После появления всходов посевы убирают в более прохладное и максимально светлое место - на восточный или южный подоконник.

Как поливать посевы?

После посева кассеты и плошки поливают тёплой водой (22-24 0 С). При оптимальных параметрах микроклимата всходы появляются через 3-4 дня.

Поливать всходы лучше два раза в день - опрыскиванием или методом подтопления.

Освещение

Подсветка всходам нужна. Но актуально это для ранней рассады, которую выращивают в феврале-марте. В апреле - мае день уже длинный. Но утром и вечером досвечивать можно - это ускорит рост сеянцев.

Важно! Обычные лампы накаливания не подходят. Спектр их свечения не соответствует солнечному. Кроме того, они излучают слишком много тепла. Поэтому соотношение польза/вред для растений у таких ламп отрицательное. Люминесцентные лампы дневного света типов ЛД, ЛДЦ почти не нагреваются, но их спектральные характеристики также далеки от оптимальных.

Специалисты говорят, что можно использовать люминесцентные бытовые лампы типов ЛБ, ЛБТ (40, 65, 80 Вт). Для подоконника длиной 1 м понадобится светильник из двух ламп мощностью по 80 Вт. Размещать источник света нужно на расстоянии 15-35 см от верхушек рассады.

В садовых магазинах продаются всевозможные лампы "для подсветки рассады". Именно фитолампы наиболее пригодны для подсветки растений дома.

"Правильно выбранная фитолампа с сине-красным спектром действительно позволяет вырастить качественную рассаду. Синий спектр 420-460 нм необходим на начальном этапе для формирования корневой системы, развития побегов. Подросшим растениям нужен красно-оранжевый спектр, длиной 610-690 нм. При таком освещении лучше формируются цветки, завязи, созревают плоды и семена", - советует доцент кафедры овощеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук Вера Терехова.

Подкормка

Многие любители имеют свои "секреты" выращивания: кто-то добавляет в субстрат измельченную яичную скорлупу, кто-то - поливает спитым чаем и кофе, водой, настоянной на банановой кожуре, кто-то использует раствор пекарских дрожжей. Что по этому поводу думают специалисты?

"Думаю, в разумных количествах под отзывчивые культуры можно вносить. В настоящее время много органических удобрений создано на основе дрожжей. Их можно вносить под многие овощные культуры в начале вегетации в качестве подкормки совместно с поливом. Но будьте аккуратны, не переборщите, сделайте слабую концентрацию. Пищевые остатки также можно использовать для приготовления компоста, а уже его - добавлять и в субстрат для рассады, и в лунки при высадке. Раствор меда некоторые используют для привлечения насекомых-опылителей и увеличения завязываемости плодов", - отмечает эксперт.

Пикировка и пересадка

Для горшечной рассады проводят пикировку. Работа кропотливая: когда у сеянцев появляются 1-2 настоящих листочка, их пересаживают в индивидуальные горшочки или лотки, прищипывая центральный корень (это стимулирует развитие боковых корешков).

Вторая пересадка (перевалка) проходит уже непосредственно на грядку или в теплицу, где растение и будет вегетировать весь сезон.

"Если позволяет площадь, рассаду лучше выращивать без пикировки, то есть прямым посевом, поскольку любая пересадка, даже если выполнять ее осторожно и тщательно, все равно несколько задерживает рост рассады", - считает Марина Дыйканова.

Защита от болезней

Чтобы рассада была здоровой, о ней нужно позаботиться: для профилактики болезней применяют системные препараты.

Для защиты от корневых гнилей проливают грунт раствором глиокладина или триходермина. Делают это трижды: при посеве, пикировке и высадке на постоянное место (на грядке проливают лунку). Концентрацию рабочего раствора разводят строго по инструкции к препарату.

Одна из самых частых бед - поражение сеянцев чёрной ножкой. Стебель внизу темнеет, чернеет, истончается, рассада быстро вянет и погибает. Попробовать спасти растения можно с помощью биопрепаратов - псевдобактерина-2, бактофита, фитоспорина.

Если их не окажется под рукой, могут помочь народные средства - полить почву настоем луковой шелухи (настоять шелуху в кипятке до темно-коричневого цвета), опрыскать рассаду и грунт разведенной водкой (в пропорции 1:10). Повторно обрабатывают рассаду через 3-5 дней. Признаком выздоровления служит появление здоровых приростов.

Как вырастить рассаду необычных культур - спаржи, физалиса и вигны

Можно попробовать вырастить через рассаду не только привычные перцы или капусту, но и менее традиционные растения.

Например,

спаржу;

овощной физалис;

фасоль и вигну.

Спаржа

"Овощеводы-любители часто пробуют выращивать различные малораспространённые и нетрадиционные культуры на своих участках. Интерес есть к спарже. В магазинах продают побеги спаржи, и это для нас оригинальный овощ, к тому же вкусный и полезный, но все же спаржа у нас очень дорогая. Поэтому заманчиво самим вырастить ее в открытом грунте", - говорит Вера Терехова.

Вообще-то, спаржу (аспарагус) у нас лучше знают цветоводы - выращивают ради воздушных декоративных листьев, красиво контрастирующих с цветами в миксбордере. Но даже в средней полосе можно ее вырастить как овощную культуру, причем многолетнюю. На одном месте спаржа может расти и давать товарные побеги 15-20 лет. Растение двудомное, мужские экземпляры более урожайные.

Семена у спаржи очень мелкие и сложно прорастают в открытом грунте. Поэтому сеем ее на рассаду в домашних условиях. Замачиваем семена в тёплой воде на сутки (температура 30-35 0С), меняя её два-три раза. Можно использовать термос. Сеем в торфяные горшочки - по 2-3 семечка. Когда появится первый настоящий лист, можно высаживать (вместе с горшком) на постоянное место. Обычно это будет середина июня (в средней полосе). Высаживают несколько саженцев на расстоянии 30 см. Постепенно они разрастутся в куртину кустиков. В течение лета для лучшего роста саженцы надо несколько раз полить раствором аммиачной селитры (15-20 г на 10 л воды).

Грядку для спаржи нужно подготовить как следует, ведь на этом месте она будет расти много лет. Главные условия - не должно быть подтопления весной (грунтовые воды не выше 1,5 м), а почва - плодородная и рыхлая. На тяжелых суглинках спаржа растет хуже, и крепких ростков, пригодных для еды, тут не дождаться.

Два первых года растения набирают силу, а первые побеги можно снимать обычно на третий год.

Осенью все засохшие побеги срезают, а грядку мульчируют хорошо перепревшим компостом.

Физалис

В последнее время многие стали выращивать овощной физалис - это проще сделать через рассаду. Маленькие ярко-оранжевые "помидорчики", помещенные в яркую сухую коробочку, вкусны и в свежем виде, и маринованными.

Вигна

Набирает популярность и вигна. Спаржевую фасоль выращивают многие. Кстати, чтобы получить урожай уже в июле, а не в конце августа, фасоль также можно заранее посеять в горшочки и высаживать на постоянное место уже когда пройдут заморозки. А вигна удивляет всех - ее "стручки", а правильнее, бобы, бывают длиной и по 50, и по 60 см.

Сеять фасоль и вигну очень просто. Замачиваем семена в теплой воде ( около 30 0С), отбраковываем сморщенные и всплывшие. Когда набухнут и проклюнутся - высеваем по одному-двум семечкам в торфяные горшочки. Накрываем пленкой, ждем всходов. Затем пленку снимаем, а рассаду переставляем на максимально светлое место. Фасоль чувствительна к похолоданию. Поэтому на постоянное место ее вместе с горшочками высаживаем в середине-конце мая. Когда минет угроза заморозков. Для плетущейся обязательно предусматриваем опору "по росту" - можно, например, посадить вокруг летней беседки или у стены дома. Кустовая фасоль прекрасно растет на грядке рядом с помидорами и огурцами, но урожайность у нее, если считать с одного растения, намного меньше.

Совет

Фасоль и вигна - рослые лианы, при хорошем поливе и на плодородной земле растение может достигать высоты даже 4-5 метров. Поэтому некоторые огородники приспособились сажать их по периметру кроны плодовых деревьев - с восточной и южной стороны. Когда фасоль подрастает, она плетется по внешней части кроны, не мешая яблоне или груше. А в результате можно снять двойной урожай - и бобов, и плодов.

Какие растения можно высаживать на грядки рядом, а какие не стоит

При выращивании овощных растений редко возникает вопрос о том, высаживать ли рассаду, сеять ли овощи и зелень позже на отдельные грядки или делать вперемешку. Обычно имеют дело с чистыми посевами: на одной грядке высаживают капусту, на второй сеют морковь, на третьей огурец и т.д.

И все же, может быть, лучше разместить растения очередными строчками, например - ряд капусты, ряд моркови, ряд лука и так далее?

"Вопрос этот не случаен. Ученые давно заметили, что одни растения оказывают на другие стимулирующее влияние, другие, напротив, угнетают соседей. Так появляются растения-партнеры по грядке", - говорит Марина Дыйканова.

Вот несколько примеров:

Молодые растения лука-порея, лука репчатого меньше поражаются луковой мухой, луковой молью, если их посадить вместе с морковью. В то же время луки задерживают откладку яиц морковной мухи.

Салат-латук + морковь. Корневая система моркови снижает плотность почвы, подготавливая её для мочковатых, неглубоких корней салата. Листья салата, в свою очередь, хорошо притеняют и защищают от засухи корнеплод.

Шнитт-лук + морковь улучшит текстуру и вкус моркови, а также отпугнёт вредителей своим резким луковым запахом.

Капуста + морковь - обе культуры предпочитают более прохладные температуры, но их модели роста совершенно разные, поэтому их можно посадить рядом. Мелкие корни капусты не мешают развиваться глубоким корням моркови и не привлекают тех же вредителей.

Бобовые + морковь. Корневая система бобовых обеспечивает рыхление почвы и обогащает ее азотом, и это хорошо сказывается на развитии моркови.

Перец овощной + морковь хорошо растут совместно. Листовой аппарат перца в жаркую погоду притеняет морковь. Корневая система моркови хорошо разрыхляет почву и улучшает условия развития перца.

Редис + морковь. Морковь поддерживает рост и развитие редиса, который отвечает взаимностью. Интересно, что при совместном посеве увеличивается всхожесть семян обеих овощных культур.

Шпинат + морковь. Шпинат - растение длинного светового дня, для него нужна рыхлая, обогащённая кислородом почва, обязательно плодородная. Похожие требования к составу почвы и у моркови, поэтому корнеплоды можно размещать на той же грядке, что и шпинат.

Кроме описанных выше, возможна посадка рядом с морковью: шалфея, майорана, розмарина, бархатцев, календулы.