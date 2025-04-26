Собаководам рассказали, что делать, если питомец боится купаться

Если собака боится воды, хозяину необходимо создать у животного приятные ассоциации с купанием, превратив процедуру в игру. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Категорически нельзя насильно принуждать собаку к купанию — это только усугубит ситуацию», — подчеркнул специалист.

Если питомец отказывается заходить в ванную или дрожит, он советует начать с простых процедур, например, обтирания мокрой тряпкой после прогулки. Можно также набирать воду в небольшой тазик и ставить его в коридоре.

Если собака начала постепенно проявлять интерес к воде, ее стоит поощрять, причем за любой действие. Даже самостоятельно зайдя в ванную комнату, животное заслуживает похвалы и лакомства, добавил кинолог.

До этого Голубев объяснил, почему питомец может отказываться от прогулки.

По его словам, одной из причин может стать негативный опыт, например, агрессия или резкий шум на улице. В данном случае важно показать животному, что мир безопасен и хозяин рядом с ним.

Еще одной причиной может быть неправильная социализация собаки, что приводит к его тревожному поведению, отметил эксперт.