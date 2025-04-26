Ветеринар ответила, как оказать первую помощь при переломе у кошки

Животное стоит аккуратно поместить в переноску и как можно скорее отвезти в клинику.

Чаще всего питомцы травмируются весной и летом, когда пытаются охотиться на птиц. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Ксения Терещенко.

«На мой взгляд, именно весной самые распространённые травмы у кошек связаны с тем, что кошечки очень любят охотиться на птичек, на бабочек. Поэтому случайно выпадают из окон. Могут быть переломы лап, переломы конечностей. Если есть подозрение на переломы либо передних, либо задних лап, то необходимо животное аккуратно транспортировать, либо очень нежно перенести в переноску, либо в какую-то коробку, нужно доставить в клинику. Также бывают ушибы верхней челюсти. Это происходит из-за того, что кошки не успевают сгруппироваться, и они ударяются головой».

Ранее ветеринар Ян Ермолов предупредил об опасности теплового удара у домашних животных. Особенную осторожность следует проявить хозяевам собак лохматых и мелких пород. Если у питомца в жаркую погоду наблюдается тошнота и вялость, его необходимо охладить при помощи компресса и напоить водой. После этого животное следует доставить в клинику.