Почему не стоит делать уборку в церковные праздники

Бытует мнение, что в церковные праздники нельзя убираться дома. Согласно поверьям, уборка в святой день может навлечь на человека беду. Действительно ли это так, «Вечерней Москве» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

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Он объяснил, что у каждого дня есть свое предназначение. Например, вы вряд ли будете проводить генеральную уборку в свой день рождения — скорее, вы накроете стол и соберете гостей по поводу праздника.

«Если будет день памяти, день смерти вашего близкого человека, вы скорее приедете на кладбище, сходите в храм, а не будете устраивать генеральную уборку. Поэтому каждому дню — свое предназначение из-за уважения к празднику», — подчеркнул протоиерей.

В дни церковных праздников люди стараются заниматься чем-то другим вместо уборки личного пространства. Например, посетить храм и направить свои силы на помощь людям.

«Но если вы поможете убраться в квартире больного человека, то это будет уже святое дело. Одно и то же действие, но смотрится по-разному. Если вы поможете такому человеку, то вы совершите дело милосердия, и Господь за это благословит вас и ваших близких», — обратил внимание собеседник «ВМ».

Конечно, если требуется срочная уборка, если в доме случилось несчастье (например, затопили соседи сверху), тогда ее лучше сделать. Но в остальных случаях нужно почтить праздник и не заниматься суетой. Главное — понимать смысл того, что вы делаете.

«Я читал о случае, когда на праздник Казанской иконы Божией Матери, 21 июля, один человек пренебрег им. Все пошли отмечать праздник, а он сказал, что будет убирать сено. Позднее пошел дождь, ударили гром и молния, и те снопы сена, которые он собирал, сгорели», — рассказал Харитонов.

Другой случай, знакомый протоиерею, — столяр, который на праздник одного святого работал, хотя ему говорили этого не делать. В тот день он лишился пальца. Через год в этот же день он снова вышел на работу — и снова лишился пальца.

«Неуважение к празднику, неуважение к божественному закону вносит в нашу жизнь не то, что Господь нас наказывает, а мы сами себя наказываем. Потому что нельзя все смешивать в одно. Можно заниматься в день праздника чем-то другим, а не уборкой», — заключил собеседник «ВМ».

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