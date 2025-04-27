Эксперты призвали не покупать товары для животных в мессенджерах

На подобных площадках граждане рискуют приобрести подделку.

При этом призвать к ответу будет некого.

Такие покупки следует делать только в специальных учреждениях или у проверенных продавцов на маркетплейсах, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«С поддельными препаратами проблема существует везде. Речь идёт о вакцинах, речь идёт о некоторых кормах. Лучше их приобретать либо в специализированных учреждениях, в зоомагазинах, ветеринарных клиниках, где они продаются. Там, по крайней мере, это учреждение будет нести ответственность за то, что оно вам продало, либо на маркетплейсах, где есть пометка, что товар оригинальный, значит, он проверен, и у вас есть хотя бы какая-то гарантия, что вас не обманут. На самом деле такие подделки больше всего реализуются через чат-боты, через мессенджеры, через группы в Telegram, в WhatsApp. Там гарантий никаких, спрашивать потом не с кого. С моей точки зрения, это однозначно повод для того, чтобы со стороны правоохранительных, надзорных органов обратить внимание».

Ранее депутат Антон Немкин предупредил о схеме мошенничества с фальшивыми приютами для животных. Злоумышленники публикуют объявления по сбору средств, выкладывая фото питомцев из интернета.

Об этом в беседе с RT сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.