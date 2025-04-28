Как распознать опасный вирус, из-за которого тюльпаны стали пестрыми

Тюльпаны — одни из самых любимых весенних цветов. Высокие и карликовые, ранние и поздние, простые и махровые — обилие и разнообразие сортов и окрасок поражают воображение. Но даже среди этого великолепия особняком стоят пестролепестные сорта — удивительные и фантастически красивые. Однако каждый садовод должен знать: пестрая окраска лепестков может быть не характеристикой сорта, а признаком вирусного заболевания.

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Как понять, что перед вами — сорт с пестрыми лепестками или тюльпан, пораженный вирусом? Какой ущерб наносит эта болезнь, в чем ее опасность?

Генетическая пестролепестность у тюльпанов

Генетическая пестролепестность (ГП) — некая мутация, возникающая в культуре под воздействием ряда факторов. Среди последних — это отклонения от оптимальных условий хранения луковиц, нехватка каких-то элементов в питании и т.д. Визуально определить ГП тюльпанов можно по следующим особенностям окраски лепестков:

светлые и темные пятна на лепестках располагаются в определенном порядке (чаще — по краю);

рисунок, как правило, повторяется;

граница между светлыми и темными пятнами, полосками четкая;

интенсивность окраски каждого цвета относительно равномерная.

Тюльпаны с пестрыми листьями привлекали внимание цветоводов издавна, о чем свидетельствуют изображения этих цветов на полотнах великих мастеров-живописцев прошлого. Тюльпаны различных сортов выращивали во многих странах, но особенно активно — в Нидерландах, где увлечение этой культурой стало «национальным признаком». Понятно, что среди всей этой тюльпановой пестроты появлялись мутировавшие растения, многие из них и стали сортами. Очевидно, что генетическая пестролепестность — один из путей появления новых сортов.

К настоящему времени выведено немало великолепных сортов с генетически обусловленной пестрой окраской; они есть практически в каждом садовом классе тюльпанов. Несмотря на то, что во многих случаях тюльпаны с генетическими новациями оказываются капризнее обычных, спрос на них всегда есть, и все больше садоводов хотят видеть их в своих цветниках.

Они всегда привлекали и будут привлекать истинных почитателей тюльпанов: разнообразие окрасок и неизменно эффектная внешность пестролепестных сортов поражают воображение.

Сортовые пестролепестные тюльпаны — однозначно акцентные растения, как и пестролистные. Да-да, существуют и такие!

Пестролепестные сорта существуют и у других цветочных культур, например у ириса бородатого. Очень популярный отечественный сорт 'Пестрая фантазия' розы садовой из группы чайно-гибридных также имеет пестрые лепестки.

Как получают пестролепестные сорта

Как уже говорилось выше, пестролепестность — это мутация. Привлекательное, удивительное или откровенно красивое — но все же отклонение от нормы. И одной из целей в селекции декоративных растений является выявление и закрепление в культуре подобных «уродств».

Но до статуса сорта такому «отклонению» предстоит пройти долгий путь, и далеко не всякий претендент получит это звание. Самый главный этап — тройное испытание на отличие, однородность и стабильность, которое проводится по определенной методике, разработанной для каждой цветочной культуры: роз, клематисов, ирисов и т.д.

Во всем этом «таинстве», как отмечает доктор биологических наук, профессор Андрей Васильевич Ена, «ключевое слово, обозначающее происхождение новых форм в этом случае, —

спорт. Спорт — соматическая, или вегетативная, мутация, возникающая в почке, приводящая к возникновению новых признаков и служащая материалом для создания новых сортов. Мутация может затронуть различные признаки растения, в том числе архитектонику побегов, форму листьев, окраску околоцветника и т.п.».

Спортообразование играет большую роль в получении новых сортов. К примеру, практически все сорта плющей происходят от спортов. От спортов ведут свое происхождение около 10% сортов роз, выведенных до 1986 г.

В некотором роде мутационная пестролепестность сродни пестролистности. Так, пестрые листья характерны для некоторых культиваров древесных и травянистых цветочных растений, для трав и овощей:

При этом нельзя оставить без внимания и некий «переходный вариант» — так называемые «вирусные сорта» хост «Leopard Frog», «Cynthia» и др. Их пестролистность вирусного происхождения, но она настолько декоративна, что это тоже признанные сорта. Однако ради безопасности других хост любые «вирусные сорта», даже бесподобно красивые, все же лучше высаживать отдельно.

Вирусная пестролепестность тюльпанов

Вирусная пестролепестность (ВП), или вирус мозаики, или пестрение — заболевание тюльпанов, поражающее механизм синтеза пигментов. Возбудитель — Tulipa virus.

Пестролепестность — самое распространенное вирусное заболевание тюльпанов. Оно известно давно. С середины XVI в., когда эти цветы стали выращивать в Европе, и до начала XX в. особенно высоко ценились сорта с пестрыми цветками. И лишь позднее стало ясно, что пестролепестность — болезнь. Ее вирусное происхождение установил профессор Эгбертус ван Слогтерен в 1918 г. в Голландии. Там же чуть позднее (в 1927 г.) плантации тюльпанов сильно пострадали от массового поражения этим вирусом. Больные растения были уничтожены, площади выращивания тюльпанов резко сократились.

Вирус становится причиной вырождения многих сортов: со временем цветки и луковицы зараженных растений мельчают, могут наблюдаться различные типы деформаций, морщинистость, измельчение бутонов, подавление роста и развития растений.

Признаки вирусной пестролепестности тюльпанов

При заболевании происходит изменение окраски цветков и окрашенных бутонов. Особенности появившегося узора — следующие:

штрихи, неправильные полосы, пятна будут различной формы и протяженности;

темные полосы на лепестках имеют неодинаковую интенсивность окраски: какие-то из них ярче, какие-то — бледней, как если бы рисовали акварельными красками по мокрому листу;

границы цветов размыты, полоска смешения двух цветов неравномерна по ширине;

еще один верный признак пестролепестности — когда окраска пораженных цветков не соответствует окраске, характерной для данного сорта. У однотонных сортов появляется тонкий белый или желтый перистый рисунок. У красных, темно-красных и пурпурных сортов пестролепестность не контрастна и малозаметна: на лепестках видны более темные штрихи и полосы.

Пораженные растения с трудом различаются среди здоровых, могут быть пропущены при выбраковке во время цветения и в дальнейшем становятся разносчиками инфекции.

Тюльпаны, пораженные вирусом пестролепестности, можно распознать и по листьям: на тех появляются пятна, короткие или длинные штрихи между жилками, слабо выраженные светло-зеленые полосы.

Интенсивность проявления пестролепестности зависит от сорта и периода, в котором произошло заражение. При инфицировании растений на ранних стадиях развития пестролепестность чаще всего отчетливо видна. Если инфекция проникает в растение в период бутонизации, то она слабо заметна или проявляется только на следующий год.

Вирусом пестролепестности поражаются также флоксы. Не избежал печальной участи и ирис бородатый: мозаика, вызываемая Iris mosaic virus, может проявляться в пестролепестности, на лепестках появляются пятна более темных тонов.

Как передается вирусная пестролепестность тюльпанов

От пораженных растений здоровым она передается с соком надземных частей или луковиц — тлями, растительноядными клещами и другими насекомыми, а также при механических повреждениях.

Вирус сохраняется в луковицах тюльпанов, то есть при вегетативном размножении передается потомству.

Что делать с зараженными экземплярами

Растения с видимыми симптомами вирусной инфекции должны быть обязательно удалены из посадок и уничтожены (в компост их класть нельзя).

Профилактика вирусной пестролепестности тюльпанов

До сих пор нет действенных химических средств защиты растений от вирусов, поэтому главное в борьбе с вирусной пестролепестностью — профилактика. Чем больший комплекс мер вы предпримете, тем меньше вероятность ее появления в вашем цветнике.

Что нужно делать для профилактики вирусной пестролепестности тюльпанов:

не высаживать тюльпаны после лилий, так как эта культура является растением-хозяином для вируса пестролепестности. Сами лилии могут заражаться вирусом пестролепестности от тюльпанов и нарциссов (заражение может передаваться через нематод). Поэтому лучше не совмещать лилии, нарциссы, тюльпаны в одном цветнике;

приобретать здоровый посадочный материал только у проверенных производителей;

все обнаруженные зараженные экземпляры немедленно удалять из цветника вместе с прилегающей к растению землей и уничтожать;

чтобы защитить тюльпаны от повторного заражения тлей, посадки обрабатывать системными инсектицидами;

в борьбе с нематодами — переносчиками вирусов эффективны смена участков, отводимых под тюльпаны, обеззараживание почвы;чтобы исключить перенос вирусов при срезке цветов, рабочий инструмент следует дезинфицировать после использования на каждом отдельном растении.

На тюльпанах, кроме пестролепестности, встречаются и другие вирусные болезни — погремковость табака, кольцевая пятнистость табака, бессимптомный вирус лилии, кольцевая пятнистость малины, мозаика резухи и др. От вирусных болезней страдают и другие виды луковичных и клубнелуковичных: ими сильно поражаются крокусы, гиацинты, лилии, нарциссы.

К сожалению, число вирусных болезней цветочных луковичных и клубнелуковичных (в том числе — тюльпанов) растет с каждым годом. Это происходит из-за возделывания сортов со слабой устойчивостью, появления более агрессивных штаммов вирусов, современной географии и скорости транспортных перевозок, благодаря которым растения, вирусы и их переносчики могут быть легко и быстро занесены в новые регионы. Свою лепту в увеличение числа вирусных болезней вносят также интенсивные торговля и обмен посадочным и селекционным материалом, перешагнувшие границы стран.

Надеюсь, после прочтения статьи вы не только сумеете отличить сортовой пестрый тюльпан от заболевшего растения, но и будете знать, что делать, если в цветнике с луковичными появился вирус пестролепестности.

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