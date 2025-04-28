Риск отравления: когда пора менять разделочную доску
Разделочная доска — один из самых незаменимых предметов на кухне. Мы режем на ней овощи, мясо, рыбу, хлеб и иногда используем как подставку под горячее. Но, как и любой кухонный инвентарь, доска имеет свой срок службы. Многие владельцы продолжают пользоваться ею годами, не думая о скрытых рисков. «Рамблер» расскажет, когда на пора расстаться с разделочной доской.
1. Глубокие порезы и борозды
С течением времени поверхность доски покрывается царапинами и бороздками. Особенно это касается пластиковых моделей. Эти повреждения становятся идеальной средой для размножения бактерий, от которых невозможно избавиться с помощью моющего средства.
2. Постоянный запах
Доска, впитавшая запахи мяса, рыбы, лука или чеснока, даже после мытья горячей водой и моющими средствами, свидетельствует о глубоком впитывании веществ. В микротрещинах накапливаются жиры и соки, которые невозможно полностью удалить.
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3. Деформация
Деревянные и пластиковые доски со временем могут коробиться: выгибаться, трескаться, расслаиваться. Особенно это происходит при частом мытье в горячей воде или в посудомоечной машине.
Если доска потеряла устойчивость, качается на столе или имеет сколы и трещины, лучше не рисковать — можно не только испортить продукты, но и получить травму.
4. Следы плесени или потемнение
Если вы заметили, что на доске появляются темные пятна, серые прожилки или даже следы плесени — это прямое показание к немедленной замене. Даже обработка кипятком или уксусом не гарантирует полное уничтожение грибков, а использование такой доски становится опасным для здоровья.
Как продлить срок службы разделочной доски?
- Для деревянных досок: регулярно обрабатывайте поверхность минеральным маслом или специальными составами для ухода. Это снижает риск растрескивания и впитывания влаги.
- Для пластиковых досок: мойте сразу после использования и старайтесь не резать на них очень горячие продукты.
- Используйте отдельные доски для разных типов продуктов — мяса, рыбы, овощей, хлеба. Это не только повышает гигиеничность, но и уменьшает износ каждой из досок.
- Не оставляйте доску в воде — длительное замачивание ускоряет разрушение материала.
Таким образом, от состояния доски напрямую зависит ваша безопасность. Внимательно следите за ее внешним видом: лучше вовремя заменить доску, чем столкнуться с пищевым отравлением.
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