Как выбрать нетоксичную кухонную посуду: чек-лист

Катерина Саломе

На кухне мы проводим немало времени, готовя еду для себя и близких. Именно поэтому так важна безопасность посуды . Многие покрытия и материалы могут выделять вредные вещества при нагревании или в процессе эксплуатации. Как выбрать по-настоящему нетоксичную посуду, которая прослужит долго и не навредит здоровью, расскажет «‎Рамблер».

Как выбрать нетоксичную кухонную посуду: чек-лист
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Почему важно выбирать нетоксичную посуду?

При нагревании некоторые виды покрытий могут выделять токсичные соединения — тяжелые металлы, формальдегид, перфторированные вещества (PFAS) и другие. Они накапливаются в организме, влияя на иммунную, эндокринную систему и даже повышая риск онкологических заболеваний.

Безопасная посуда исключает попадание этих веществ в пищу и обеспечивает естественный вкус приготовленных блюд.

Безопасные материалы:

1. Чугун

Преимущества:

  • натуральный материал без химических покрытий,
  • при правильном уходе образует естественное антипригарное покрытие,
  • повышает содержание железа в пище (что может быть полезно при его дефиците).

Минусы:

  • требует регулярной обработки маслом (сезонирования), чтобы избежать ржавчины,
  • тяжелый вес.

Совет: выбирайте посуду без эмалевых покрытий неизвестного качества.

2. Нержавеющая сталь

Преимущества:

  • высокая устойчивость к коррозии,
  • безопасная для здоровья, если изготовлена из качественной стали (например, марки 18/10 или 304).

Минусы:

  • может пригорать без правильной техники готовки,
  • при повреждении или дешевом производстве возможно выделение никеля (актуально для людей с аллергией на никель).

Совет: отдавайте предпочтение продукции известных брендов с проверенной сертификацией.

3. Керамическая посуда

Преимущества:

  • натуральный материал без синтетических покрытий (при условии отсутствия токсичных глазурей),
  • хорошо сохраняет тепло.

Как восстановить керамическую посуду: инструкция

Минусы:

  • хрупкость,
  • посуда может содержать свинец или кадмий в глазури.

Совет: выбирайте сертифицированную керамическую посуду с пометкой «Lead-free» (без свинца).

4. Стекло

Преимущества:

  • абсолютная химическая нейтральность,
  • устойчивость к кислотам, жирам и высоким температурам.

Минусы:

  • хрупкость,
  • не подходит для резких перепадов температур (может треснуть).

Совет: используйте для запекания и хранения пищи — идеально подходит для этих целей.

5. Натуральный камень

Преимущества:

  • экологичность,
  • прекрасно держит тепло.

Минусы:

  • высокая цена,
  • требует бережного ухода.

Совет: используйте каменную посуду для запекания и медленного приготовления.

Материалы, которых стоит избегать:

  • тефлон и другие антипригарные покрытия на основе PTFE/PFOA. При нагревании выше 260 °C они могут выделять токсичные пары.
  • дешевые алюминиевые кастрюли без анодированного слоя. Алюминий может проникать в пищу.
  • некачественная эмаль. Особенно опасна посуда из неизвестных источников с вероятным содержанием тяжёлых металлов.

Что еще важно при выборе нетоксичной посуды?

  • Сертификация безопасности. Ищите отметки типа FDA Approved (США), LFGB (Европа), соответствие стандартам ГОСТ (Россия).
  • Репутация бренда. Проверяйте отзывы и происхождение материалов.
  • Назначение. Для высоких температур (жарка, запекание) выбирайте более устойчивые материалы — чугун, нержавеющую сталь, стекло.

Как ухаживать за нетоксичной посудой?

  1. Избегайте перегрева пустой посуды.
  2. Используйте мягкие губки и щадящие моющие средства.
  3. Для чугуна важно регулярное сезонирование.
  4. Керамику и стекло защищайте от резких перепадов температур.

Выбор нетоксичной посуды — это инвестиция в ваше здоровье и здоровье вашей семьи. Ориентируйтесь на проверенные материалы, избегайте сомнительных покрытий и не забывайте правильно ухаживать за своей кухонной утварью.

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