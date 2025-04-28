На какие товары для дома стали больше тратить денег россияне

Россияне в 2024 году увеличили траты на растения и цветы, сообщили ТАСС в компании Platforma, занимающейся разработкой инструментов для бизнеса на основе Big Data. Одновременно среди покупателей вырос спрос на антиквариат и коллекционные товары, а также на крупную бытовую технику.

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«Исследование показало, что траты на эту категорию выросли, а их общая сумма в 2024 году превысила 3,5 трлн рублей. Категория "Цветы и растения" возглавила рейтинг по объему трат в этом сегменте, вырос спрос на крупную бытовую технику», — рассказали в компании.

Так, категория "Цветы и растения" стала лидером в тратах покупателей: за год ее доля выросла до 16% с 11%. На товары из категории "Посуда" второй год подряд приходится 11% от всех трат в сегменте.

«Вероятно, на их популярность влияет тренд на хобби, которые хорошо помогают отвлечься от рутины - домашнее садоводство, приготовление блюд, коллекционирование винтажной и хендмейд-посуды», — отметили в Platforma.

Топ-3 по доле расходов замыкают хозяйственные товары (9%). С точки зрения рынка электроники, здесь лидерство по объему трат (с долей 8%) удерживает категория "Аксессуары для электроники". В эту группу входят чехлы, зарядки, наушники, переходники и другие товары. Второе и третье места сохраняют телевизоры и видеотехника (доля - 4%) и телефоны и смарт-часы (3%).

«Потребительские предпочтения указывают на рост внимания к удобству и функциональности товаров для дома и электроники. Люди выбирают практичные и долговечные решения», — сказала руководитель продукта "Прогноз спроса" Platforma Елена Титова, слова которой привели в пресс-службе.

О трендах на рынке непродовольственных товаров

Исследование Platforma также выявило тренды в покупках товаров для дома и электроники. Во-первых, гораздо популярнее среди покупателей стала категория "Цветы и растения" (в нее входят такие товары, как семена овощей, фруктов и трав, субстраты, грунты и мульча, а также садовые ручные опрыскиватели): россияне в 2024 году потратили на нее на 23% больше, чем годом ранее.

«Эксперты считают, что люди все чаще выбирают натуральные продукты, которые можно вырастить самим, и через растениеводство стремятся к единению с природой и борьбе со стрессом», — отметили в компании.

В свою очередь сегмент антиквариата и коллекционных товаров показал рост на 15% за год. По оценкам аналитиков, интерес к этой категории связан, в частности, с желанием сохранить сбережения.

Категория "Аксессуары для готовки" показала прирост на 30%. Расходы на крупную бытовую технику увеличились на 13%.

«Такая тенденция может быть обусловлена тем, что люди отдают предпочтение долговечным функциональным устройствам», — указали в Platforma.

Траты на компьютерные кресла и стулья выросли на 61%, расходы на комплектующие и аксессуары для робототехники показали годовой прирост на 35%.

Исследование основывается на анализе агрегированных обезличенных данных о банковских транзакциях за два периода - с января по декабрь 2023 года и с января по декабрь 2024 года. В исследовании учитывались данные по ключевым категориям товаров для дома и электроники.