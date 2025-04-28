Эксперты сообщили, как часто в России покупают новую посуду

Россияне чаще всего среди товаров для дома покупают посуду - в среднем четыре раза в год, сообщили ТАСС в компании Platforma, занимающейся разработкой инструментов для бизнеса на основе Big Data. Аксессуары для электроники в среднем приобретаются дважды в год, а компьютеры и игровые приставки - раз в год.

© unsplash

«Наиболее часто в категории товаров для дома россияне покупают посуду - в среднем четыре раза в год, обновляя кухонную утварь и аксессуары для сервировки. На втором месте по популярности идет продукция из категорий "Бытовая химия" и "Хозяйственные товары", расходы на которые выделяют в среднем два - три раза в год», — рассказали в компании.

За этими категориями с точки зрения частоты покупок следуют цветы и растения (их покупают два - три раза в год). Покупки в таких категориях, как игры и игрушки, а также товары для декора, россияне совершают в среднем по два раза в год.

«Что касается электроники, то чаще всего россияне приобретают "Аксессуары для электроники" (два раза в год). Такие категории товаров, как "Наушники и аудиотехника", "Игровые приставки", "Компьютеры и комплектующие" и "Фото- и видеокамеры" - в среднем один раз за год», — добавили в Platforma.

Исследование основывается на анализе агрегированных обезличенных данных о банковских транзакциях за два периода: с января по декабрь 2023 года и с января по декабрь 2024 года. В исследовании учитывались данные по ключевым категориям товаров для дома и электроники.