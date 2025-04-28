Нужно ли отключать электроприборы во время магнитных бурь

Природное явление может негативно сказаться на их работоспособности.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

«Магнитная буря — явление наземное. Переменные поля создают избыточные токи. Это известный школьный опыт: когда учитель к амперметру прикручивает рамку, подносит магнит — амперметр стоит; если учитель магнит шатает — у амперметра начинает прыгать стрелка. Поэтому, чем больше ток, электросети на земле подвержены этому. Если ваш прибор в этот момент в электросеть не воткнут — то ему точно ничего не будет. Если воткнут и в сети будут большие перепады — то не знаю, смогут ли провода их полностью сгладить».

Ранее кардиохирург подтвердил негативное влияние метеозависимости на здоровье. Вспышки на Солнце, перепады давления и температуры могут усугубить заболевания сердечно-сосудистой системы, отметил главный врач научно-клинического центра №1 Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Сергей Попов.