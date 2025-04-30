Что нужно знать о породе лабрадор-ретривер

Лабрадоры-ретриверы входят в топ-10 самых любимых пород собак у россиян. Это собаки-компаньоны: они отлично уживаются с людьми, ладят с детьми, служат поводырями для слепых и собаками-терапевтами в больницах. Чем еще примечательна эта порода, как кормить, воспитывать, ухаживать за лабрадорами и на что обращать внимание при покупке щенка, читайте на «Ленте.ру».

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Лабрадор-ретривер: общие сведения

Название породы: лабрадор-ретривер, лабрадор.

лабрадор-ретривер, лабрадор. Вес: 27-29 килограммов для взрослой собаки.

27-29 килограммов для взрослой собаки. Высота в холке: самцы — 56-57 см, самки — 55-56 см.

самцы — 56-57 см, самки — 55-56 см. Продолжительность жизни: 10-12 лет.

10-12 лет. Общий вид: крепкое телосложение, широкий череп, выраженный переход от лба к мощной незаостренной морде. Сильные челюсти и зубы, прикус правильный и полностью ножницеобразный (верхние резцы плотно перекрывают нижние и расположены в челюстях вертикально). Крепкая шея, широкая грудь с хорошо изогнутыми бочкообразными ребрами. Хорошо развитые задние лапы.

крепкое телосложение, широкий череп, выраженный переход от лба к мощной незаостренной морде. Сильные челюсти и зубы, прикус правильный и полностью ножницеобразный (верхние резцы плотно перекрывают нижние и расположены в челюстях вертикально). Крепкая шея, широкая грудь с хорошо изогнутыми бочкообразными ребрами. Хорошо развитые задние лапы. Характер: покладистый, миролюбивый, игривый. Лабрадоры — умные, коммуникабельные собаки, способные быстро обучаться и адаптироваться под окружающую среду.

покладистый, миролюбивый, игривый. Лабрадоры — умные, коммуникабельные собаки, способные быстро обучаться и адаптироваться под окружающую среду. Стоимость щенка лабрадора: 30-100 тысяч рублей.

Описание породы

Рост

Самцы и самки лабрадора-ретривера в целом очень похожи по экстерьеру (то есть по характерным для конкретной породы внешним признакам). К ним практически одинаковые требования даже по высоте холки: средний рост самок составляет 54-56 сантиметров, а самцов — 56-57 сантиметров, рассказала «Ленте.ру» ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Таисия Дмитриева.

Шерсть

Лабрадоры — гладкошерстные собаки. Их покрывает плотный и густой прямой волос, равномерно расположенный по всему телу, в том числе и на хвосте. В результате у таких собак образуется уникальный «выдровый хвост»: средней длины, у основания толстый, но к концу постепенно сужается. Это отличительная черта породы, сказано в стандарте породы, установленном Российской кинологической федерацией (РКФ).

В холодную погоду у лабрадоров отрастает густой подшерсток, поэтому они могут жить как в квартире, так и в вольере.

Цвет шерсти и глаз

По словам Таисии Дмитриевой, лабрадоры бывают равномерно черного, коричневого и палевого окраса без волн и очесов. Вне зависимости от окраса шерсти цвет глаз у всех лабрадоров одинаковый: карий или ореховый, при этом оттенок может различаться.

История породы

«По официальным документам, порода лабрадор-ретривер пришла к нам из Великобритании. Однако точная история ее происхождения до конца неизвестна. Важно одно — лабрадоры-ретриверы являются потомками "водяных собак", и по сей день любая лужа для лабрадора — это море», — рассказала Таисия Дмитриева.

Считается, что порода лабрадор-ретривер была выведена в Соединенном Королевстве из водяных собак Святого Иоанна, которые, в свою очередь, были привезены из Ньюфаундленда. Ранее лабрадоров разводили исключительно в качестве помощников на рыбалке: первоначально рыбаки использовали их, чтобы вытаскивать сети из воды и ловить рыбу, которая выскальзывала из сетей или срывалась с крючков.

По прибытии в Англию в начале XX века лабрадора в течение примерно 100 лет селекционно разводили в качестве охотничьей собаки.

«Если говорить о названии породы, то "лабрадор" в переводе с португальского означает «труженик», а "ретривер" — "охотничья, или поисковая, собака". Эти качества в той или иной мере присущи всем ее представителям. Труженик, то есть выносливый, неугомонный, активный — именно такой лабрадор по жизни», — Таисия Дмитриева, ветеринарный врач.

Стоимость щенков

30-100 тысяч рублей стоят щенки лабрадора.

Щенка лабрадора лучше покупать в двухмесячном возрасте и далее самостоятельно растить под контролем специалистов, подчеркнула Таисия Дмитриева. Перед приобретением щенка стоит изучить официальный стандарт FCI породы на сайте РКФ.

На что обратить внимание при выборе щенка лабрадора-ретривера:

гармоничное телосложение;

чистые глаза и уши;

нормальный стул;

равномерная легкая походка;

желательно, чтобы щенок был только однократно обработан от глистов перед первой вакцинацией и никаких других обработок ему не делали;

у щенка должен быть ветеринарный паспорт с отметками о дегельминтизации, вакцинации по возрасту и метрикой.

Поведение и характер

Лабрадоры игривы и умны, обладают теплым и дружелюбным темпераментом, что делает их идеальными для владельцев, у которых собака появилась впервые. Питомцы этой породы спокойные, но при этом энергичные — они любят привлекать к себе внимание и нуждаются в регулярной физической активности.

Лабрадоры преданы и выбирают себе одного «вожака стаи», то есть человека, к которому они особенно привязываются. Однако одинаково хорошо собаки слушаются и других членов семьи, вне зависимости от их возраста.

Как лабрадоры ладят с детьми

Лабрадоры игривы и умны, обладают теплым и дружелюбным темпераментом, что делает их идеальными для владельцев, у которых собака появилась впервые. Питомцы этой породы спокойные, но при этом энергичные — они любят привлекать к себе внимание и нуждаются в регулярной физической активности.

Лабрадоры выносливы, — это означает, что они выдерживают детские игры, которые бывают неосознанно грубыми. Также лабрадоры-ретриверы умны, внимательны, умеют быстро адаптироваться и легко поддаются дрессировке, так что эту породу можно без проблем научить ладить с детьми.

Как заводить собаку в семье с ребенком

Взаимодействие с собаками-компаньонам положительно сказывается на физическом, эмоциональном и социальном развитии детей, показывают исследования. Вместе с тем к решению заводить в семье с маленькими детьми собаку, в том числе лабрадора-ретривера, стоит подходить основательно. Собаководы советуют учитывать ряд нюансов.

Если у ребенка (и любого другого члена семьи) есть аллергия на шерсть, собаку брать не стоит.

Важно оценить свои возможности и нагрузку: собака, особенно щенок, требует много внимания и времени на адаптацию и воспитание. Этого времени может не хватать, если вы одновременно работаете и сидите с ребенком. Из-за ошибок в воспитании собака может начать проявлять недружелюбное отношение к детям.

Если детям в семье меньше трех лет, с приобретением лабрадора стоит повременить. Важно помнить, что младенцы могут неосознанно проявить грубость по отношению к животному, и есть риск, что собака отреагирует негативно — начнет рычать или укусит.

Более взрослым детям стоит объяснять, как обращаться с собакой. В первую очередь нужно показать, что в общении с питомцем важны осторожность и ласка, особенно по отношению к щенкам.

Как лабрадоры ладят с другими животными

Для лабрадоров несвойственно агрессивное поведение, а в стандарте породы агрессия и вовсе считается пороком. Так что лабрадоры могут нормально взаимодействовать с другими животными — это касается и домашних питомцев, в том числе собак и кошек.

Что умеют лабрадоры

Лабрадоры-ретриверы входят в топ-10 самых умных собак на планете.

Лабрадоры — животные-помощники. Их воспитывают как поводырей для слепых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Также их используют в качестве собак-терапевтов для поддержки пациентов больниц, обитателей домов престарелых, учеников в школах.

Лабрадоры хорошо чувствуют запахи, поэтому к их помощи для поиска запрещенных и взрывчатых веществ прибегают полицейские, пограничники, таможенники, пожарные и военные.

Лабрадоров также используют в поисково-спасательных операциях — они выслеживают пропавших по запаху.

Питание

Лабрадоров-ретриверов кормят натуральной пищей, готовыми кормами и смешанным питанием. В любом из этих вариантов важны белки — для развития и восстановления мышц собаки, жиры — для энергии и поддержания здоровья кожи и шерсти, углеводы — в качестве дополнительного источника энергии.

Чем кормить лабрадора:

нежирное мясо: курица, говядина, телятина, индейка;

рыба: минтай, хек, треска, сом;

овощи и зелень: морковь, кабачок, тыква, капуста, укроп, салат;

крупы: греча, рис, овсянка;

нежирные сыры, творог, яйца.

Что из еды нельзя давать лабрадорам:

кости рыбы и курицы;

печенье;

фастфуд;

острое и копченое;

виноград, орехи, изюм;

шоколад — он смертельно опасен для всех собак;

остатки со стола — собака может начать выпрашивать еду.

Как не допустить ожирение у лабрадора

Ожирение считается одной из распространенных проблем лабрадоров-ретриверов. Виной этому генетическая мутация, а также особенности воспитания, когда на тренировках собакам дают вкусняшки в качестве поощрения.

Из-за этой особенности владельцам собак нужно внимательно следить за их питанием. Вот несколько рекомендаций для контроля веса у лабрадоров.

Наладить кормление по расписанию — дважды в день в определенное время. Кормить собаку в свободном режиме, оставляя миску с едой на весь день, не рекомендуется.

— дважды в день в определенное время. Кормить собаку в свободном режиме, оставляя миску с едой на весь день, не рекомендуется. Взвешивать порции, чтобы не допускать переедания или, наоборот, недоедания.

чтобы не допускать переедания или, наоборот, недоедания. Регулярно следить за весом собаки.

Во время дрессировки не перебарщивать с лакомствами и давать либо специальные предназначенные для этого угощения, либо что-то низкокалорийное, например, кусочки овощей.

Витамины

До одного года щенкам в рацион необходимо постоянно добавлять витаминно-минеральные премиксы, после одного года — только весной и осенью.

Если в рационе лабрадора не хватает витаминов и минералов, в первую очередь у него начнутся проблемы с линькой — она будет затяжная или круглогодичная.

Также необходимо отслеживать состояние опорно-двигательной системы и два раза в год принимать хондропротекторы. А если вы кормите собаку готовыми рационами, то на месяц следует переходить на корма группы mobility с повышенным содержанием активных веществ.

Питание щенков лабрадора

С момента прикорма, то есть еще в питомнике, лабрадорам нужно грамотного подбирать питание. Поэтому при покупке щенка важно поинтересоваться, с какого возраста и чем его кормили, отметила Таисия Дмитриева.

Если заводчик ввел для щенков смешанный тип питания, новый владелец лабрадора может выбрать любой удобный для него рацион — готовые корма, натуральное или смешанное питание. Если же прикорм был основан только на готовых кормах, то и в дальнейшем собаку можно будет кормить исключительно ими.

Важно: в период с 4 до 6 месяцев при любом типе питания нужно минимизировать щенкам количество белка в рационе, чтобы избежать развития тяжелой степени рахита.

Специалист пояснила: рахит у щенков чаще всего бывает именно в этом возрасте. А из-за моды на высокобелковые рационы болезнь может усугубляться. Если степень рахита слабая, то при правильном кормлении недуг пройдет самостоятельно. А если средняя или тяжелая — необходима экстренная коррекция кормления и уровня витамина Д.

Уход за лабрадорами

Шерсть

По уходу и содержанию порода неприхотлива. По словам ветеринарного врача, стричь собак необходимо только в период линьки.

Если у питомца проявляются признаки «патологической линьки», необходимо сдать общие анализы крови, мочи, кала и выявить причину. Только после ее устранения можно провести лечебный увлажняющий груминг, а затем вернуться к классическому режиму стрижки два раза в год.

Нельзя расчесывать лабрадоров каждый день и особенно использовать при этом фурминатор для удаления лишней шерсти.

Уши

«Уши в норме у лабрадора должны быть чистыми и сухими и не требовать какого-то специального ухода. Если уши начали пачкаться, необходима консультация ветеринарного врача, а при необходимости — лечение. В противном случае у собаки может развиться отит, который зачастую переходит в хроническую форму с острой болью», — отметила Таисия Дмитриева.

Когти

Здоровье опорно-двигательной системы лабрадоров начинается с ухода за когтями. Если угол расположения когтя у собаки правильный, то он сам будет стачиваться об асфальт. В таком случае хозяину нужно будет лишь каждый день выгуливать питомца по дороге с покрытием. Но такое явление встречается только у 10 процентов лабрадоров, отметила эксперт.

В остальных случаях когти у этих собак сами не стачиваются, поэтому их необходимо подстригать раз в месяц с помощью специальных кусачек.

Зубы

Чем активнее собака, тем больше вероятность того, что у нее возникнут проблемы с зубами. Чтобы избежать неприятностей, нужно возить собаку к ветеринару для чистки зубов один-два раза в год.

Также можно чистить зубы собаке самостоятельно: для этого используйте специальные щетки и зубные пасты, которые продаются в зоомагазинах.

Выгул

Выгул щенков

Гулять с щенками лабрадора начинают через две недели после второй вакцинации, то есть когда им исполнится 3,5 месяца. До шести месяцев щенков нужно выгуливать не менее трех раз в сутки по часу. Это время должно включать:

игру с игрушками;

активные игры с другими собаками;

спокойную ходьбу на поводке.

Возраст до шести месяцев — это период общения и игр. Нужно учитывать это при покупке собаки и в первые месяцы ее жизни.

Если вы завели собаку впервые, стоит записаться на тренировку с питомцами в группу для щенков. Индивидуальные тренинги с кинологом следует проводить с шести месяцев, с этого же возраста можно давать лабрадору физические нагрузки, рассказала ветеринар Таисия Дмитриева.

Выгул взрослых собак

Взрослых собак требуется выгуливать по полтора-два часа в день, обязательно чередуя активности, как и при прогулках с щенками. Собака должна иметь возможность и подумать, выполняя разные команды, и поиграть (с хозяином или с другими собаками), и спокойно провести время, изучая окружающий мир.

Один раз в неделю лабрадоров необходимо подольше выгуливать на свежем воздухе — в лесу, за городом или на даче. Это важный момент для эмоциональной стабильности собаки этой породы.

Здоровье

Как правило, лабрадоры обладают, хорошим здоровьем, однако у некоторых могут встречаться различные заболевания:

дисплазия локтя — неправильное сращивание локтевого сустава. Щенок при этом может испытывать скованность, хромоту или боль в передних конечностях;

— неправильное сращивание локтевого сустава. Щенок при этом может испытывать скованность, хромоту или боль в передних конечностях; дисплазия тазобедренного сустава — бедренная кость неправильно прилегает к тазобедренному суставу, что может привести к ранним признакам артрита, включая хромоту или общую боль;

— бедренная кость неправильно прилегает к тазобедренному суставу, что может привести к ранним признакам артрита, включая хромоту или общую боль; атрофия сетчатки — дегенерация слизистой оболочки сетчатки, расположенной в задней части глаза. В некоторых случаях это состояние может привести к слепоте;

— дегенерация слизистой оболочки сетчатки, расположенной в задней части глаза. В некоторых случаях это состояние может привести к слепоте; вздутие живота — состояние, при котором желудок собаки наполняется газом и скручивается сам по себе. Болезнь может стать смертельно опасной, если не начать лечение сразу;

— состояние, при котором желудок собаки наполняется газом и скручивается сам по себе. Болезнь может стать смертельно опасной, если не начать лечение сразу; коллапс, вызванный физической нагрузкой (EIC). Это генетическое заболевание, которое приводит собаку к слабости или потере сознания после тренировки.

Плюсы и минусы породы лабрадор-ретривер

Плюсы

Лабрадоры-ретриверы — добродушные, дружелюбные, неагрессивные, умные собаки.

Легко адаптируются к окружающей среде и отлично поддаются дрессировке.

Воспитанные должным образом лабрадоры отлично ладят с детьми и другими домашними животными.

Неприхотливы в уходе, но заботиться о базовой гигиене лабрадоров — чистке ушей, стрижке когтей, вычесывании — все равно важно.

Минусы