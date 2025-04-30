Что нужно знать о породе лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер: цена, описание, характер. Как правильно ухаживать за собаками этой породы?
Лабрадоры-ретриверы входят в топ-10 самых любимых пород собак у россиян. Это собаки-компаньоны: они отлично уживаются с людьми, ладят с детьми, служат поводырями для слепых и собаками-терапевтами в больницах. Чем еще примечательна эта порода, как кормить, воспитывать, ухаживать за лабрадорами и на что обращать внимание при покупке щенка, читайте на «Ленте.ру».
Лабрадор-ретривер: общие сведения
- Название породы: лабрадор-ретривер, лабрадор.
- Вес: 27-29 килограммов для взрослой собаки.
- Высота в холке: самцы — 56-57 см, самки — 55-56 см.
- Продолжительность жизни: 10-12 лет.
- Общий вид: крепкое телосложение, широкий череп, выраженный переход от лба к мощной незаостренной морде. Сильные челюсти и зубы, прикус правильный и полностью ножницеобразный (верхние резцы плотно перекрывают нижние и расположены в челюстях вертикально). Крепкая шея, широкая грудь с хорошо изогнутыми бочкообразными ребрами. Хорошо развитые задние лапы.
- Характер: покладистый, миролюбивый, игривый. Лабрадоры — умные, коммуникабельные собаки, способные быстро обучаться и адаптироваться под окружающую среду.
- Стоимость щенка лабрадора: 30-100 тысяч рублей.
Описание породы
Рост
Самцы и самки лабрадора-ретривера в целом очень похожи по экстерьеру (то есть по характерным для конкретной породы внешним признакам). К ним практически одинаковые требования даже по высоте холки: средний рост самок составляет 54-56 сантиметров, а самцов — 56-57 сантиметров, рассказала «Ленте.ру» ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Таисия Дмитриева.
Шерсть
Лабрадоры — гладкошерстные собаки. Их покрывает плотный и густой прямой волос, равномерно расположенный по всему телу, в том числе и на хвосте. В результате у таких собак образуется уникальный «выдровый хвост»: средней длины, у основания толстый, но к концу постепенно сужается. Это отличительная черта породы, сказано в стандарте породы, установленном Российской кинологической федерацией (РКФ).
В холодную погоду у лабрадоров отрастает густой подшерсток, поэтому они могут жить как в квартире, так и в вольере.
Цвет шерсти и глаз
По словам Таисии Дмитриевой, лабрадоры бывают равномерно черного, коричневого и палевого окраса без волн и очесов. Вне зависимости от окраса шерсти цвет глаз у всех лабрадоров одинаковый: карий или ореховый, при этом оттенок может различаться.
История породы
«По официальным документам, порода лабрадор-ретривер пришла к нам из Великобритании. Однако точная история ее происхождения до конца неизвестна. Важно одно — лабрадоры-ретриверы являются потомками "водяных собак", и по сей день любая лужа для лабрадора — это море», — рассказала Таисия Дмитриева.
Считается, что порода лабрадор-ретривер была выведена в Соединенном Королевстве из водяных собак Святого Иоанна, которые, в свою очередь, были привезены из Ньюфаундленда. Ранее лабрадоров разводили исключительно в качестве помощников на рыбалке: первоначально рыбаки использовали их, чтобы вытаскивать сети из воды и ловить рыбу, которая выскальзывала из сетей или срывалась с крючков.
По прибытии в Англию в начале XX века лабрадора в течение примерно 100 лет селекционно разводили в качестве охотничьей собаки.
«Если говорить о названии породы, то "лабрадор" в переводе с португальского означает «труженик», а "ретривер" — "охотничья, или поисковая, собака". Эти качества в той или иной мере присущи всем ее представителям. Труженик, то есть выносливый, неугомонный, активный — именно такой лабрадор по жизни», — Таисия Дмитриева, ветеринарный врач.
Стоимость щенков
30-100 тысяч рублей стоят щенки лабрадора.
Щенка лабрадора лучше покупать в двухмесячном возрасте и далее самостоятельно растить под контролем специалистов, подчеркнула Таисия Дмитриева. Перед приобретением щенка стоит изучить официальный стандарт FCI породы на сайте РКФ.
На что обратить внимание при выборе щенка лабрадора-ретривера:
- гармоничное телосложение;
- чистые глаза и уши;
- нормальный стул;
- равномерная легкая походка;
- желательно, чтобы щенок был только однократно обработан от глистов перед первой вакцинацией и никаких других обработок ему не делали;
- у щенка должен быть ветеринарный паспорт с отметками о дегельминтизации, вакцинации по возрасту и метрикой.
Поведение и характер
Лабрадоры игривы и умны, обладают теплым и дружелюбным темпераментом, что делает их идеальными для владельцев, у которых собака появилась впервые. Питомцы этой породы спокойные, но при этом энергичные — они любят привлекать к себе внимание и нуждаются в регулярной физической активности.
Лабрадоры преданы и выбирают себе одного «вожака стаи», то есть человека, к которому они особенно привязываются. Однако одинаково хорошо собаки слушаются и других членов семьи, вне зависимости от их возраста.
Как лабрадоры ладят с детьми
Лабрадоры игривы и умны, обладают теплым и дружелюбным темпераментом, что делает их идеальными для владельцев, у которых собака появилась впервые. Питомцы этой породы спокойные, но при этом энергичные — они любят привлекать к себе внимание и нуждаются в регулярной физической активности.
Лабрадоры выносливы, — это означает, что они выдерживают детские игры, которые бывают неосознанно грубыми. Также лабрадоры-ретриверы умны, внимательны, умеют быстро адаптироваться и легко поддаются дрессировке, так что эту породу можно без проблем научить ладить с детьми.
Как заводить собаку в семье с ребенком
Взаимодействие с собаками-компаньонам положительно сказывается на физическом, эмоциональном и социальном развитии детей, показывают исследования. Вместе с тем к решению заводить в семье с маленькими детьми собаку, в том числе лабрадора-ретривера, стоит подходить основательно. Собаководы советуют учитывать ряд нюансов.
- Если у ребенка (и любого другого члена семьи) есть аллергия на шерсть, собаку брать не стоит.
- Важно оценить свои возможности и нагрузку: собака, особенно щенок, требует много внимания и времени на адаптацию и воспитание. Этого времени может не хватать, если вы одновременно работаете и сидите с ребенком. Из-за ошибок в воспитании собака может начать проявлять недружелюбное отношение к детям.
- Если детям в семье меньше трех лет, с приобретением лабрадора стоит повременить. Важно помнить, что младенцы могут неосознанно проявить грубость по отношению к животному, и есть риск, что собака отреагирует негативно — начнет рычать или укусит.
- Более взрослым детям стоит объяснять, как обращаться с собакой. В первую очередь нужно показать, что в общении с питомцем важны осторожность и ласка, особенно по отношению к щенкам.
Как лабрадоры ладят с другими животными
Для лабрадоров несвойственно агрессивное поведение, а в стандарте породы агрессия и вовсе считается пороком. Так что лабрадоры могут нормально взаимодействовать с другими животными — это касается и домашних питомцев, в том числе собак и кошек.
Что умеют лабрадоры
Лабрадоры-ретриверы входят в топ-10 самых умных собак на планете.
- Лабрадоры — животные-помощники. Их воспитывают как поводырей для слепых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Также их используют в качестве собак-терапевтов для поддержки пациентов больниц, обитателей домов престарелых, учеников в школах.
- Лабрадоры хорошо чувствуют запахи, поэтому к их помощи для поиска запрещенных и взрывчатых веществ прибегают полицейские, пограничники, таможенники, пожарные и военные.
- Лабрадоров также используют в поисково-спасательных операциях — они выслеживают пропавших по запаху.
Питание
Лабрадоров-ретриверов кормят натуральной пищей, готовыми кормами и смешанным питанием. В любом из этих вариантов важны белки — для развития и восстановления мышц собаки, жиры — для энергии и поддержания здоровья кожи и шерсти, углеводы — в качестве дополнительного источника энергии.
Чем кормить лабрадора:
- нежирное мясо: курица, говядина, телятина, индейка;
- рыба: минтай, хек, треска, сом;
- овощи и зелень: морковь, кабачок, тыква, капуста, укроп, салат;
- крупы: греча, рис, овсянка;
- нежирные сыры, творог, яйца.
Что из еды нельзя давать лабрадорам:
- кости рыбы и курицы;
- печенье;
- фастфуд;
- острое и копченое;
- виноград, орехи, изюм;
- шоколад — он смертельно опасен для всех собак;
- остатки со стола — собака может начать выпрашивать еду.
Как не допустить ожирение у лабрадора
Ожирение считается одной из распространенных проблем лабрадоров-ретриверов. Виной этому генетическая мутация, а также особенности воспитания, когда на тренировках собакам дают вкусняшки в качестве поощрения.
Из-за этой особенности владельцам собак нужно внимательно следить за их питанием. Вот несколько рекомендаций для контроля веса у лабрадоров.
- Наладить кормление по расписанию — дважды в день в определенное время. Кормить собаку в свободном режиме, оставляя миску с едой на весь день, не рекомендуется.
- Взвешивать порции, чтобы не допускать переедания или, наоборот, недоедания.
- Регулярно следить за весом собаки.
- Во время дрессировки не перебарщивать с лакомствами и давать либо специальные предназначенные для этого угощения, либо что-то низкокалорийное, например, кусочки овощей.
Витамины
До одного года щенкам в рацион необходимо постоянно добавлять витаминно-минеральные премиксы, после одного года — только весной и осенью.
Если в рационе лабрадора не хватает витаминов и минералов, в первую очередь у него начнутся проблемы с линькой — она будет затяжная или круглогодичная.
Также необходимо отслеживать состояние опорно-двигательной системы и два раза в год принимать хондропротекторы. А если вы кормите собаку готовыми рационами, то на месяц следует переходить на корма группы mobility с повышенным содержанием активных веществ.
Питание щенков лабрадора
С момента прикорма, то есть еще в питомнике, лабрадорам нужно грамотного подбирать питание. Поэтому при покупке щенка важно поинтересоваться, с какого возраста и чем его кормили, отметила Таисия Дмитриева.
Если заводчик ввел для щенков смешанный тип питания, новый владелец лабрадора может выбрать любой удобный для него рацион — готовые корма, натуральное или смешанное питание. Если же прикорм был основан только на готовых кормах, то и в дальнейшем собаку можно будет кормить исключительно ими.
Важно: в период с 4 до 6 месяцев при любом типе питания нужно минимизировать щенкам количество белка в рационе, чтобы избежать развития тяжелой степени рахита.
Специалист пояснила: рахит у щенков чаще всего бывает именно в этом возрасте. А из-за моды на высокобелковые рационы болезнь может усугубляться. Если степень рахита слабая, то при правильном кормлении недуг пройдет самостоятельно. А если средняя или тяжелая — необходима экстренная коррекция кормления и уровня витамина Д.
Уход за лабрадорами
Шерсть
По уходу и содержанию порода неприхотлива. По словам ветеринарного врача, стричь собак необходимо только в период линьки.
Если у питомца проявляются признаки «патологической линьки», необходимо сдать общие анализы крови, мочи, кала и выявить причину. Только после ее устранения можно провести лечебный увлажняющий груминг, а затем вернуться к классическому режиму стрижки два раза в год.
Нельзя расчесывать лабрадоров каждый день и особенно использовать при этом фурминатор для удаления лишней шерсти.
Уши
«Уши в норме у лабрадора должны быть чистыми и сухими и не требовать какого-то специального ухода. Если уши начали пачкаться, необходима консультация ветеринарного врача, а при необходимости — лечение. В противном случае у собаки может развиться отит, который зачастую переходит в хроническую форму с острой болью», — отметила Таисия Дмитриева.
Когти
Здоровье опорно-двигательной системы лабрадоров начинается с ухода за когтями. Если угол расположения когтя у собаки правильный, то он сам будет стачиваться об асфальт. В таком случае хозяину нужно будет лишь каждый день выгуливать питомца по дороге с покрытием. Но такое явление встречается только у 10 процентов лабрадоров, отметила эксперт.
В остальных случаях когти у этих собак сами не стачиваются, поэтому их необходимо подстригать раз в месяц с помощью специальных кусачек.
Зубы
Чем активнее собака, тем больше вероятность того, что у нее возникнут проблемы с зубами. Чтобы избежать неприятностей, нужно возить собаку к ветеринару для чистки зубов один-два раза в год.
Также можно чистить зубы собаке самостоятельно: для этого используйте специальные щетки и зубные пасты, которые продаются в зоомагазинах.
Выгул
Выгул щенков
Гулять с щенками лабрадора начинают через две недели после второй вакцинации, то есть когда им исполнится 3,5 месяца. До шести месяцев щенков нужно выгуливать не менее трех раз в сутки по часу. Это время должно включать:
- игру с игрушками;
- активные игры с другими собаками;
- спокойную ходьбу на поводке.
Возраст до шести месяцев — это период общения и игр. Нужно учитывать это при покупке собаки и в первые месяцы ее жизни.
Если вы завели собаку впервые, стоит записаться на тренировку с питомцами в группу для щенков. Индивидуальные тренинги с кинологом следует проводить с шести месяцев, с этого же возраста можно давать лабрадору физические нагрузки, рассказала ветеринар Таисия Дмитриева.
Выгул взрослых собак
Взрослых собак требуется выгуливать по полтора-два часа в день, обязательно чередуя активности, как и при прогулках с щенками. Собака должна иметь возможность и подумать, выполняя разные команды, и поиграть (с хозяином или с другими собаками), и спокойно провести время, изучая окружающий мир.
Один раз в неделю лабрадоров необходимо подольше выгуливать на свежем воздухе — в лесу, за городом или на даче. Это важный момент для эмоциональной стабильности собаки этой породы.
Здоровье
Как правило, лабрадоры обладают, хорошим здоровьем, однако у некоторых могут встречаться различные заболевания:
- дисплазия локтя — неправильное сращивание локтевого сустава. Щенок при этом может испытывать скованность, хромоту или боль в передних конечностях;
- дисплазия тазобедренного сустава — бедренная кость неправильно прилегает к тазобедренному суставу, что может привести к ранним признакам артрита, включая хромоту или общую боль;
- атрофия сетчатки — дегенерация слизистой оболочки сетчатки, расположенной в задней части глаза. В некоторых случаях это состояние может привести к слепоте;
- вздутие живота — состояние, при котором желудок собаки наполняется газом и скручивается сам по себе. Болезнь может стать смертельно опасной, если не начать лечение сразу;
- коллапс, вызванный физической нагрузкой (EIC). Это генетическое заболевание, которое приводит собаку к слабости или потере сознания после тренировки.
Плюсы и минусы породы лабрадор-ретривер
Плюсы
- Лабрадоры-ретриверы — добродушные, дружелюбные, неагрессивные, умные собаки.
- Легко адаптируются к окружающей среде и отлично поддаются дрессировке.
- Воспитанные должным образом лабрадоры отлично ладят с детьми и другими домашними животными.
- Неприхотливы в уходе, но заботиться о базовой гигиене лабрадоров — чистке ушей, стрижке когтей, вычесывании — все равно важно.
Минусы
- Лабрадоры-ретриверы склонны к ожирению, поэтому за питанием собак нужно тщательно следить.
- Могут много лаять в силу своего открытого, коммуникабельного характера.
- Лабрадоры — подвижные и активные собаки. Это может стать минусом для тех, кто ведет пассивный образ жизни, и впоследствии негативно отразиться на самом животном.