Учимся правильно перевозить растения на дачу, чтобы они выжили

Чтобы избежать повреждения растений, важно правильно подготовить их к доставке на дачу. Растрясти нежные саженцы по российским дорогам проще простого. Даже при перевозке в электричках есть риск, что растения прохватит сквозняк. Правильно выбранное время и грамотная упаковка помогут саженцам пережить путь на дачу.

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Как правильно упаковать саженцы при перевозке на дачу

Используйте контейнеры с вентиляционными отверстиями. Это обеспечит приток воздуха и предотвратит перегрев корней, рассказал РИАМО директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев. Саженцы лучше всего размещать в пластиковом горшке. Они менее подвержены повреждениям, чем керамические — последние легко разобьются, если их тряхнёт на неровной дороге при перевозке.

Чтобы предотвратить пересыхание, перевозить саженцы лучше с комом земли. Землю нужно обернуть влажной хлопковой тканью и высокопрочной бумагой, порекомендовал Коптев.

Как зафиксировать растения при перевозке на дачу

Чтобы из горшка или контейнера не высыпалась земля, обмотайте его несколькими слоями ветоши или воздушно-пузырьковой пленки. Если саженцев много, уложите их так, чтобы они не сталкивались друг с другом.

Защитить растения от повреждений помогут упаковочные материалы — например, старые газеты, картон. Также можно использовать мягкие тканевые подкладки или специальные разделители.

"Небольшие цветы важно скрепить, зафиксировав вместе со стеблем стретч-плёнкой", — добавил специалист.

Внутри коробки с саженцами нельзя оставлять свободное пространство — иначе есть большой риск, что растения повредятся при сильных толчках во время поездки.

Какие выбрать погодные условия для перевозки саженцев

Перед перевозкой посмотрите прогноз погоды. Чувствительные к температуре саженцы могут замёрзнуть, если будет слишком холодно. Либо, наоборот, прорасти из-за изменения температуры в пути следования, если предстоит долгая дорога.

Растениям не понравится, если на них будут попадать прямые солнечные лучи или будет обдувать ветер. Если вы перевозите саженцы в багажнике, оберните их в теплоизоляционную пузырчатую плёнку, агроволокно или мешковину.

Особо чувствительные к холоду растения лучше упаковать в термопакет или положить рядом с ними грелку, избегая её контакта с корнями. Защитить саженцы от сквозняков может помочь короб из пенопласта или картона с теплоизолирующей прослойкой.

Перед поездкой на дачу важно защитить не только свои растения, но и себя. Для этого важно привиться от клеща и от столбняка.