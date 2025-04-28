Лунный календарь посадок на май

Принято считать, что в мае начинается самая жаркая пора для садоводов и огородников. В этот период начинаются активные посадки овощей, зелени, цветов и деревьев. «ФедералПресс» расскажет, как выбрать правильные сроки посева, ориентируясь на фазы Луны, а также объяснит, какие культуры стоит высаживать в начале, середине и конце месяца.

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Лунный календарь и его значение для огородников

Работы в саду и огороде многие дачники традиционно планируют с оглядкой на лунный календарь. Принято считать, что фазы Луны действительно влияют на рост и развитие растений.

Основные принципы влияния Луны:

новолуние (первые три дня) – посадки запрещены.

растущая Луна – идеальный период для посадки растений, дающих урожай над землей.

полнолуние – время для ухода: полива, подкормок, обработки от вредителей.

убывающая Луна – удачный момент для посадки корнеплодов.

Благоприятные и неблагоприятные дни в мае 2025 года

Самые удачные дни: 29 мая.

Благоприятные: 1–3, 6–8, 10–14, 16, 18, 21, 22, 30 мая.

Нейтральные: 5, 9, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 31 мая.

Неблагоприятные: 4, 19, 23, 26, 27 мая.

Какие культуры сажать в мае: советы агрономов

Капуста (белокочанная и цветная)

Для хорошего урожая капусты важно подготовить семена, обработав их стимуляторами роста или средствами от грибковых инфекций. Особенно эффективно использование «Фитоспорина».

Благоприятные даты: 2, 3, 11–13, 16, 18, 21, 22, 29, 30 мая.

Кабачки, тыква и огурцы

Теплолюбивые культуры требуют устойчивой теплой погоды. При угрозе заморозков всходы нужно укрыть агроволокном или пленкой.

Лучшие дни для посадки: 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30 мая.

Свекла, морковь, редис и репа

Корнеплоды можно высевать в грунт уже с первых теплых дней мая. Свекла и морковь отлично переносят небольшие заморозки.

Оптимальные сроки: 2, 3, 6–8, 11–13, 16, 18, 29, 30 мая.

Фасоль, горох и бобы

Бобовые не только дают богатый урожай, но и обогащают почву азотом, улучшая структуру земли.

Благоприятные даты: 1, 16, 18 мая.

Лук, чеснок и картофель

Сажать следует в прогретую землю. Особое внимание уделите луку: при недостаточной температуре он может уйти в стрелку.

Идеальные сроки: 2, 3, 6–8, 11–14, 16, 18, 29, 30 мая.

Зелень: секреты богатого урожая

Укроп, петрушка, салат, шпинат – эти культуры нуждаются в частом поливе и рыхлении почвы. Сеять их можно с интервалами в 1–2 недели для постоянного обновления зелени на столе.

Агрономы рекомендуют добавлять в бороздки древесную золу – это усилит рост и укрепит растения.

Цветы: майские посадки для яркого лета

Настурция, бархатцы, васильки, космея

Однолетники легко переносят весенние посадки. Главное – не забывать о регулярном поливе в засушливые дни.

Благоприятные дни: 1, 6–8, 10 мая.

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Тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, георгины

Для успешной посадки луковичных цветов землю перед посадкой рекомендуется пролить слабым раствором марганцовки.

Плодовые деревья и кустарники

Май – время для закладки плодового сада. Саженцы необходимо выбирать с целыми, крепкими корнями и нераспустившимися почками.

Эксперты рекомендуют перед посадкой замочить корни в растворе стимулятора роста на несколько часов.

Календарь дачника

Пересадка и пикировка растений: 6, 7, 8 мая.

Прополка и прореживание: 16, 18 мая.

Минеральные и органические подкормки: 11–13, 16, 18, 21, 22 мая.

Борьба с вредителями и болезнями: 1–3, 11–14, 16, 18, 29, 30 мая.

Обрезка веток и побегов: 2, 3, 14, 29, 30 мая.

Подготовка черенков: 6, 7, 8 мая.

Советы опытных агрономов

Учитывайте температуру почвы. Не торопитесь с посадками в открытый грунт: земля должна прогреться минимум до +10...+12 °C.

Не торопитесь с посадками в открытый грунт: земля должна прогреться минимум до +10...+12 °C. Работайте утром или вечером. Посадку рассады лучше проводить на рассвете или в вечерние часы, когда солнце не обжигает листья.

Посадку рассады лучше проводить на рассвете или в вечерние часы, когда солнце не обжигает листья. Соблюдайте правила подкормок. На растущую Луну вносят минеральные удобрения, на убывающую – органику.

На растущую Луну вносят минеральные удобрения, на убывающую – органику. Защита от заморозков. Для укрытия молодых растений используйте спанбонд, мешковину или пленку. Это поможет избежать потерь при резких похолоданиях.

Для укрытия молодых растений используйте спанбонд, мешковину или пленку. Это поможет избежать потерь при резких похолоданиях. Орошение рассады. Полив должен быть умеренным: переувлажнение приводит к развитию грибковых заболеваний.

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