Лунный календарь посадок на май: советы агрономов
Принято считать, что в мае начинается самая жаркая пора для садоводов и огородников. В этот период начинаются активные посадки овощей, зелени, цветов и деревьев. «ФедералПресс» расскажет, как выбрать правильные сроки посева, ориентируясь на фазы Луны, а также объяснит, какие культуры стоит высаживать в начале, середине и конце месяца.
Лунный календарь и его значение для огородников
Работы в саду и огороде многие дачники традиционно планируют с оглядкой на лунный календарь. Принято считать, что фазы Луны действительно влияют на рост и развитие растений.
Основные принципы влияния Луны:
- новолуние (первые три дня) – посадки запрещены.
- растущая Луна – идеальный период для посадки растений, дающих урожай над землей.
- полнолуние – время для ухода: полива, подкормок, обработки от вредителей.
- убывающая Луна – удачный момент для посадки корнеплодов.
Благоприятные и неблагоприятные дни в мае 2025 года
- Самые удачные дни: 29 мая.
- Благоприятные: 1–3, 6–8, 10–14, 16, 18, 21, 22, 30 мая.
- Нейтральные: 5, 9, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 31 мая.
- Неблагоприятные: 4, 19, 23, 26, 27 мая.
Какие культуры сажать в мае: советы агрономов
Капуста (белокочанная и цветная)
Для хорошего урожая капусты важно подготовить семена, обработав их стимуляторами роста или средствами от грибковых инфекций. Особенно эффективно использование «Фитоспорина».
Благоприятные даты: 2, 3, 11–13, 16, 18, 21, 22, 29, 30 мая.
Кабачки, тыква и огурцы
Теплолюбивые культуры требуют устойчивой теплой погоды. При угрозе заморозков всходы нужно укрыть агроволокном или пленкой.
Лучшие дни для посадки: 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30 мая.
Свекла, морковь, редис и репа
Корнеплоды можно высевать в грунт уже с первых теплых дней мая. Свекла и морковь отлично переносят небольшие заморозки.
Оптимальные сроки: 2, 3, 6–8, 11–13, 16, 18, 29, 30 мая.
Фасоль, горох и бобы
Бобовые не только дают богатый урожай, но и обогащают почву азотом, улучшая структуру земли.
Благоприятные даты: 1, 16, 18 мая.
Лук, чеснок и картофель
Сажать следует в прогретую землю. Особое внимание уделите луку: при недостаточной температуре он может уйти в стрелку.
Идеальные сроки: 2, 3, 6–8, 11–14, 16, 18, 29, 30 мая.
Зелень: секреты богатого урожая
Укроп, петрушка, салат, шпинат – эти культуры нуждаются в частом поливе и рыхлении почвы. Сеять их можно с интервалами в 1–2 недели для постоянного обновления зелени на столе.
Агрономы рекомендуют добавлять в бороздки древесную золу – это усилит рост и укрепит растения.
Цветы: майские посадки для яркого лета
Настурция, бархатцы, васильки, космея
Однолетники легко переносят весенние посадки. Главное – не забывать о регулярном поливе в засушливые дни.
Благоприятные дни: 1, 6–8, 10 мая.
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Тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, георгины
Для успешной посадки луковичных цветов землю перед посадкой рекомендуется пролить слабым раствором марганцовки.
Плодовые деревья и кустарники
Май – время для закладки плодового сада. Саженцы необходимо выбирать с целыми, крепкими корнями и нераспустившимися почками.
Эксперты рекомендуют перед посадкой замочить корни в растворе стимулятора роста на несколько часов.
Календарь дачника
- Пересадка и пикировка растений: 6, 7, 8 мая.
- Прополка и прореживание: 16, 18 мая.
- Минеральные и органические подкормки: 11–13, 16, 18, 21, 22 мая.
- Борьба с вредителями и болезнями: 1–3, 11–14, 16, 18, 29, 30 мая.
- Обрезка веток и побегов: 2, 3, 14, 29, 30 мая.
- Подготовка черенков: 6, 7, 8 мая.
Советы опытных агрономов
- Учитывайте температуру почвы. Не торопитесь с посадками в открытый грунт: земля должна прогреться минимум до +10...+12 °C.
- Работайте утром или вечером. Посадку рассады лучше проводить на рассвете или в вечерние часы, когда солнце не обжигает листья.
- Соблюдайте правила подкормок. На растущую Луну вносят минеральные удобрения, на убывающую – органику.
- Защита от заморозков. Для укрытия молодых растений используйте спанбонд, мешковину или пленку. Это поможет избежать потерь при резких похолоданиях.
- Орошение рассады. Полив должен быть умеренным: переувлажнение приводит к развитию грибковых заболеваний.
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