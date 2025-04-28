Как подготовить растения к перевозке на дачу

С наступлением дачного сезона многие жители России начинают перевозить саженцы на свои дачные участки. Чтобы растения не пострадали во время транспортировки, важно правильно подготовить их к переезду, рассказал РИАМО директор департамента сервиса компании ПЭК Игорь Коптев.

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Для перевозки саженцев лучше использовать контейнеры с вентиляционными отверстиями. Это обеспечит приток воздуха и предотвратит перегрев корней. Саженцы рекомендуется размещать в пластиковых горшках, которые менее подвержены повреждениям, чем керамические.

Для дополнительной защиты растений от повреждений можно использовать упаковочные материалы старые газеты, картон или специальные покрытия для растений. Если саженец не в горшке, а просто с комом земли на корнях, то лучше обернуть его во влажную хлопковую ткань и прочную бумагу.

Чтобы земля не высыпалась из горшка или контейнера, рекомендуется обмотать его несколькими слоями ветоши и воздушно-пузырьковой плёнки. Если саженцев много, их нужно уложить так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Для этого можно использовать мягкие тканевые подкладки или разделители.

Небольшие цветы важно скрепить вместе со стеблем с помощью стретч-плёнки. Чтобы растения не повредились при сильных толчках на дороге, внутри коробки не должно оставаться свободного пространства.

Эксперт рекомендует перед перевозкой нужно проверить прогноз погоды. Особо чувствительные к холоду растения лучше упаковать в термопакет. Защитить саженцы от сквозняков поможет короб из пенопласта или картона с теплоизолирующей прослойкой.

После доставки саженцев на дачу важно уделить внимание их адаптации. Сразу после перевозки не стоит распаковывать корни и высаживать растения в открытый грунт. Важно разместить растения в полутени на несколько дней после транспортировки, чтобы они не пострадали от прямых солнечных лучей, резких перепадов температур, дождей и ветра.

После посадки для предотвращения переохлаждения используйте агроволокно, пропускающее свет и сохраняющее тепло. Не удобряйте растения сразу, дайте им неделю на восстановление, затем используйте слабые комплексные растворы или органику.

Для цветов и кустарников добавьте удобрения с магнием и кальцием. Если растение повреждено, обрежьте травмированные ветки и обработайте срезы. При повреждении корней аккуратно удалите повреждённые участки и пересадите растение в новый горшок с подходящей почвой, обеспечив покой в тёплом месте.