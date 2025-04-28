Домашние животные оказались полезны для здоровья целой группы людей

Новое исследование Национального центра здорового старения, совместного проекта Университета Монаша (Австралия) и Peninsula Health, показало, что общение с домашними животными снижает чувство одиночества и улучшает здоровье пожилых людей и иностранных студентов. Исследование опубликовано в журнале Complementary Therapies in Clinical Practice.

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Пожилые люди в домах престарелых, или которые живут одни, а также иностранные студенты, уехавшие из родных стран, часто сталкиваются с социальной изоляцией, которая вредит психическому здоровью. В исследовании участвовали 6 пожилых людей, 10 студентов (средний возраст 22 года) и 3 сотрудника домов престарелых. В течение 18 недель они встречались раз в неделю на час, обсуждая домашних животных, включая собаку руководителя исследователя, роботизированных питомцев и животных, принесенных семьями.

Участники заполняли анкеты до и после программы, оценивая одиночество по шкале UCLA и здоровье по инструменту EuroQol-5 (EQ-5D-5L), который измеряет мобильность, уход за собой, активность, боль и тревожность. Баллы одиночества снизились с 50 до 41,4, а показатели здоровья выросли с 0,741 до 0,800, что указывает на значительные улучшение качества жизни даже за короткий срок. Подробные интервью после исследования показали, что животные помогли начать разговоры, найти общие темы и укрепить социальные связи.

Важно, что программа не только уменьшила одиночество, но и повысила уверенность в социальных ситуациях. Живые и роботизированные животные создавали атмосферу радости, способствуя общению и уюта в доме. Интересно, что даже робот-питомец вызывал восторг, особенно у одиноких пожилых людей. Это первое австралийское исследование, показавшее, как животные объединяют разные поколения, улучшая их психическое и физическое здоровье.

Программу уже планируют расширять по всей стране и за ее пределы, предлагая простой и доступный способ борьбы с социальной изоляцией и укрепления здоровья и психики у одиноких людей.