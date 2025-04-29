Россияне начали возвращаться к советской эстетике в квартирах

Доцент кафедры «Медиа и дизайн» Московского художественно-промышленного института, профессиональный архитектор, автор многочисленных проектов жилых и общественных зданий, член Cоюза Дизайнеров Юрий Цинцевич в интервью BFM-Новосибирск рассказал о возрождении советской эстетики в современном дизайне жилых пространств. По его мнению, элементы советского стиля сегодня органично вписываются в концепцию минимализма и создают интересный симбиоз с другими дизайнерскими направлениями.

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В Новосибирске данный тренд становится всё более актуальным. Решения в духе советского минимализма востребованы, в том числе и среди владельцев домов, которые являются памятникам конструктивизма.

«Конструктивистское наследие Новосибирска, включая такие знаковые объекты как Дом с часами и жилой комбинат "Кузбассуголь", сегодня вызывает особый интерес у их обитателей, — говорит Юрий Цинцевич. — Можно предположить, что это часть более широкого культурного явления –ностальгической переоценки советского прошлого, заметной и в популярности сериалов вроде "Восьмидесятые" или "Слово пацана". Для многих сегодняшних 35-45-летних владельцев квартир в исторических зданиях детали советского минимализма – торшеры с характерными абажурами, деревянные оконные рамы, лаконичная фурнитура или встроенные шкафы – становятся способом создать связь с эпохой детства. Вместо полной замены этих элементов, как было принято еще десятилетие назад, сегодня некоторые жители стремятся к их бережному сохранению и реставрации, органично вписывая в современный контекст».

«Наш Дом с часами, к сожалению, в свое не обошли разрушительные ремонты, которые шли вразрез с первоначальными идеями и детальными расчетами архитекторов, — говорит культуролог, историк архитектуры, президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович. — Новые владельцы квартир часто хотели, чтобы всё выглядело дорого-богато. Потом они и сами это диссонанс чувствовали, им самим такие интерьеры быстро надоедали. Сейчас, кажется, есть люди стали иначе к этим вопросам подходить. И возвращение моды на советский минимализм можно только приветствовать».

Эксперты отмечают, что переосмысление советского интерьерного наследия – это не попытка воссоздать музейную атмосферу или обставить квартиру исключительно старой мебелью. Речь идет о бережном сохранении отдельных элементов, которые могут стать яркими акцентами в современном пространстве.

Метлахская плитка в здании, построенном в 30-е годы ХХ века. Фото Олега Викторовича

«Тщательно подобранные детали советской эпохи способны превратить интерьер в легкий фьюжн, вдохновленный скандинавским стилем. По сути, формируется направление, которое можно назвать "советским минимализмом" – лаконичное, функциональное и наполненное особым характером», — говорит Юрий Цинцевич.

Особое внимание эксперт обратил на паркет, который часто скрывается под советскими коврами. В отличие от ковров на стенах, которые воспринимаются с иронией, настоящий «елочкой» паркет – это ценный материал, заслуживающий восстановления. Даже если паркет изношен, его реставрация обходится значительно дешевле замены и позволит сохранить аутентичность помещения.

«Что касается мебели, то предметы 1960-х годов с их конструктивистскими корнями прекрасно вписываются в современный интерьер, — объясняет Юрий Цинцевич. — Легкие сервантики на тонких ножках, невысокие кресла с деревянными подлокотниками создают ту воздушность и элегантность, которая характерна для минимализма».

Декоративные элементы советской эпохи также находят свое место в современных интерьерах. Дизайнеры подчеркивают, что хрустальные люстры, особенно в сочетании с лепными розетками, могут стать яркой доминантой комнаты. Лепнина на потолке и стенах добавляет визуальный объем даже в полностью белом помещении.

«Современный дизайн – это не о полном отказе от прошлого, а о его переосмыслении. Архитектурные особенности советских квартир, такие как небольшие площади, часто воспринимаются как недостаток, но именно в таких пространствах минималистичный подход с элементами советского стиля работает наиболее эффективно», — отметил специалист.

По мнению эксперта, малая площадь квартир в домах типа «хрущевок» сегодня может быть превращена в преимущество через организацию единого жизненного пространства. Этот принцип, популярный в советское время из соображений экономии и следования идеям Ле Корбюзье, сегодня активно используется в дизайне отелей и современных квартир.

Интересным приемом архиекторы называют сохранение или стилизация отдельных технических элементов. Массивные радиаторы отопления, окрашенные в контрастный цвет, старинный телефон или часы из бакелита, лампы Ильича без абажуров – все эти детали, когда-то бывшие признаком бедности или дефицита, сегодня воспринимаются как оригинальные дизайнерские решения. Эксперт МХПИ подчеркнул, что ключевой момент в работе с советской эстетикой – это чувство меры. Советский стиль должен присутствовать в интерьере намеками и полунамеками, иначе пространство рискует превратиться в декоративный китч, уместный для стилизованного ресторана, но не для жилого помещения.

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