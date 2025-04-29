Что можно давать попить кошке

При выборе напитков для котов важно учитывать физиологию животного. Дело в том, что всё, что вкусно и полезно для нас, может быть опасным или смертельным для питомца.

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Главный источник гидратации для кошки - это свежая и качественная вода. Но есть и другие альтернативы. Самая безопасная и полезная из них - нежирный мясной или костный бульон, который сварен без соли, специй, лука, чеснока и любых усилителей вкуса. Главное - предлагать его как дополнение к воде, а не как её замену.

Ещё один вариант - специальное молоко для кошек. Оно продаётся в зоомагазинах.

При этом кошке нельзя давать обычное молоко (многие взрослые кошки не переносят лактозу), любые сладкие напитки, алкоголь, чай, кофе, энергетики. Из-за кофеина у котов могут возникнуть судороги, тахикардия, кома. Может привести это и к смерти.

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