Почему собакам и кошкам нельзя давать шоколад

Шоколад смертельно опасен для "братьев наших меньших". Связано это с тем, что в нём находится теобромин. Это натуральный алкалоид, который содержится в какао-бобах.

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Организм кошек и собак не может нормально перерабатывать теобромин. У этих животных он постепенно накапливается и начинает действовать как яд.

Последствия отравления этим веществом могут быть очень тяжёлыми. К ним относятся гиперактивность, дрожь, учащённый пульс, внутренние кровотечения, судороги, остановка сердца. Особенно уязвимы к этому маленькие животные.

Важно также учитывать, что чем темнее шоколад, тем он смертоноснее. Связано это с тем, что в нём больше теобромина.

Для собаки смертельная доза теобромина - около 100-200 мг на 1 кг массы тела.