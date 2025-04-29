Со временем даже качественные столовые приборы теряют

блеск – на поверхности появляется темный налет, особенно если вода в доме жесткая. Один из простых способов вернуть ложкам и вилкам прежний вид основан на бытовой химической реакции.

В емкость с горячей водой добавьте по столовой ложке соды и соли. Затем возьмите обычную алюминиевую фольгу, нарежьте ее на мелкие кусочки, сверните в шарики и положите в воду. Все перемешайте и опустите в раствор столовые приборы.

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Через несколько минут налет начнет растворяться – фольга запустит реакцию, при которой загрязнение отслаивается от металла. После процедуры достаточно ополоснуть приборы и протереть – они снова будут сиять.

Подробнее об этом лайфхаке рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.