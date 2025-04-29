Агроном рассказал, что нужно сделать на даче в майские праздники

В майские праздники садоводам нужно заняться посадкой растений, удобрением почвы и весенним закрытием влаги. Об этом «Вечерней Москве» рассказал агроном, биолог Михаил Воробьев.

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Как рассказал эксперт, на майские праздники у садоводов в огороде дел невпроворот. В первую очередь огородники занимаются посадкой растений.

Многие сажают картошку, саженцы, купленные в магазине, потому что они уже начали вегетацию, распустили листочки, пустили побеги, иногда даже зацвели. Скорее всего, будет какое-то похолодание, все-таки в 10-х числах мая обычно оно бывает, поэтому они могут пострадать. Поэтому сажать можно саженцы, у которых нет листиков. Также можно сеять большое количество культур, например, зеленые: редис, укроп, петрушку, салат, кинзу, лук чернушку и севок, — сообщил он.

Эксперт отметил, что в майские праздники можно удобрять землю на участке компостом или перепревшим навозом. Однако сейчас купить навоз сложно, потому что ферм осталось очень мало.

Специалист добавил, что также можно сделать весеннее закрытие влаги на участке. Зима была не очень снежной, а сейчас установилась сухая погода, поэтому в почве снеговой влаги не очень много.

Весеннее закрытие — это рыхление верхнего слоя на грядках. Нужно измельчить верхние комочки земли, это нарушает капиллярную систему, влага начинает существенно меньше испаряться, и ее большое количество остается в почве. Этот простой способ поможет дачникам меньше поливать урожай в летний сезон, — объяснил Воробьев.

Ранее стало известно, что дачникам необходимо убрать со своего участка и утилизировать сухую траву и мусор, иначе их могут оштрафовать на сумму до двух-трех тысяч рублей. Владельцы земельных участков, находящихся на окраине садового товарищества, также обязаны очищать территорию и за их пределами — на расстоянии 10 метров лесной зоны от своего надела.

Не все цветы допустимо выращивать на дачных участках, потому что иногда самое безобидное на вид растение может содержать в себе вещества, которые оказывают психотропный и даже наркотический эффект. За высадку таких культур дачникам грозят серьезные штрафы. «ВМ» узнала у экспертов, какие растения нельзя выращивать на даче.