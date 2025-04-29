Выращиваем сантолину: красивые сорта, особенности ухода и обрезки

Популярность сантолины растет не по дням, а по часам: ее по праву можно назвать красавицей, но при этом она крайне засухоустойчива и неприхотлива. На юге она растет без проблем, но сможет ли пережить более суровые зимы средней полосы?

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Давайте поближе познакомимся с этим замечательным растением. Расскажем о двух самых популярных в культуре видах и об их красивых сортах, об особенностях выращивания, ухода (в том числе — зимовки) и о способах размножения сантолины.

Досье рода

Род Сантолина (Santolina) из семейства Астровые (Asteraceae) представлен 18 видами, произрастающими в сухих условиях от юга Европы до Экваториальной Африки (по одному виду — на Кубе и в Северной Америке).

Это однодомные вечнозеленые низкорослые кустарники или кустарнички с маленькими удлиненными листочками, с сильным характерным полынным или пижмовым ароматом. Язычковые цветки собраны в маленькие одиночные соцветия-корзинки на длинных цветоносах. Семена — без летучек. Размножаются семенами; в условиях культуры — вегетативно. Это не только декоративные, но и эфирномасличные, ароматические, медоносные, инсектицидные, репеллентные, лекарственные растения.

Латинское название рода Santolina переводится как «святой лён». Англичане называют сантолину «лавандовый хлопок» (lavender cotton). В видовых эпитетах отражены различные признаки: у сантолины зеленой — зеленая окраска листьев, у с. кипарисовидной — сходство с хвоей кипариса вечнозеленого, у с. розмаринолистной — с листьями розмарина лекарственного.

Сантолина зеленая

Сантолина зеленая (Santolina virens) родом из Южной Европы. В культуре с 1727 г. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 6a-9b; выдерживает морозы до –5℃… –7℃.

Вечнозеленый лиственный кустарник высотой 0,6 м и шириной до 1 м. Стебли многочисленные, густо покрыты мелкими неопушенными зелеными листочками с резким запахом. Цветки беловатые, кремовые или светло-желтые, собраны в соцветия-корзинки диаметром 2 см. В Крыму цветет в июне — августе (в сентябре), очень обильно. Хорошо растет и цветет, но плодоносит слабо.

Сантолина кипарисовидная

Сантолина кипарисовидная, или кипарисолистная (S. chamaecyparissus), родом из Южной Европы, Западного и Центрального Средиземноморья. В культуре — с 1596 г. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 6-9; выдерживает кратковременные морозы до –20℃.

Вечнозеленый лиственный кустарник или полукустарник высотой от 0,5 до 1 м и шириной около 1 м, с многочисленными серовато-белыми стеблями. Листочки серые, густоопушенные, мелкие (длиной 1-6 см), линейные, с длинными узкими зубцами, на коротких черешках, с сильным характерным запахом, многочисленные. Цветки трубчатые, ярко-желтые, длиной 3-5 мм, в одиночных соцветиях-корзинках, диаметром 1-2 см. Плоды — семянки длиной 1,5-2 мм.

В Крыму хорошо растет, цветет с июня до октября, плодоносит, дает всхожие семена, размножается самосевом.

У сантолины кипарисовидной немало разнообразных декоративных сортов, но мы кратко остановимся на самых популярных.

Сантолина кипарисовидная 'Lambrook Silver' ('Лэмбрук Сильвер')

Растения высотой 0,5 м, шириной 0,75 м. Листья серебристые. Цветки желтые.

Сантолина кипарисовидная 'Lemon Queen' ('Лемон Куин')

Компактный карликовый сорт: кустики высотой и шириной по 0,6 м. Соцветия лимонно-желтые.

Сантолина кипарисовидная 'Pretty Carol' ('Притти Кэрол')

Симпатичный карликовый сорт высотой и шириной по 0,1-0,5 м. Соцветия ярко-желтые.

Сантолина кипарисовидная 'Small-Ness' (Смолл-Несс')

Миниатюрная красотка высотой и шириной по 0,1-0,5 м. Соцветия довольно крупные для этой малышки, желтые.

Сантолина кипарисовидная 'Weston' ('Вестон'), syn. var. nana 'Weston'

Старинный карликовый сорт, достигающий в высоту не более 0,3 м. Очень популярен благодаря светло-серебристым листьям, более декоративным, чем у вида и других сортов. Цветки имеют довольно сильный острый аромат. Получил награду RHS на выставке в Челси в 1966 г.

Сантолина розмаринолистная

Сантолина розмаринолистная (S. rosmarinifolia) родом из Юго-Западной Европы. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 6-10.

Компактный вечнозеленый раскидистый кустарник высотой и шириной по 0,5-1 м с округлой формой кроны. Листья перисто-рассеченные, ярко-зеленые, ароматные, длиной 5 см. Соцветия ярко-желтые, диаметром 2 см, похожие на пуговицы. Цветет летом, ярко-желтыми соцветиями.

Сантолина розмаринолистная 'Primrose Gem' ('Праймроуз Джем')

Популярный декоративный сорт сантолины розмаринолистной. Очаровательный компактный карлик высотой 0,1-0,5 м и шириной 0,5-1 м. Листья ярко-зеленые, перисто-рассеченные, длиной до 5 см. Цветки светло-желтые, собраны в корзинки диаметром около 2 см.

Особенности выращивания сантолины

Сантолины очень светолюбивы! Высаживайте их исключительно на солнечных, открытых местах, тогда они покажут себя во всей красе. А при недостатке света куст будет рыхлым, цветение — более скудным. К почвам они не требовательны — могут расти на сухих, не любят тяжелых глинистых грунтов. Несмотря на то что все сантолины засухоустойчивы, в первый год посадки полив должен быть регулярным, но без застойного переувлажнения грунта; со второго года поливают по мере подсыхания почвы. Сантолины хорошо отзываются на ежегодную подкормку в начале роста побегов. Устойчивы к заболеваниям и вредителям.

Сантолины зимостойки в пределах своих зон USDA. Для всех видов, упомянутых в статье, зона USDA 6 — пограничная, то есть уже в Армавире, Астрахани, Белгороде, Брянске, Владивостоке, Волгодонске, Волгограде, Волжском, Ельце, Курске, Новочеркасске, Пятигорске, Ростове-на-Дону для посадки нужно выбрать самое теплое место на участке, защищенное от холодных ветров. Например, у стены южной ориентации.

Кроме того, в первую зиму стоит подстраховаться: замульчировать основание кустиков сухими листьями и сделать воздушное укрытие на дугах (примерно такое, какое многие дачники сооружают для укрытия роз). Точно так же организуют зимовку сантолины в средней полосе России, в регионах, соответствующих 5-й зоне USDA. Весной сантолины раскрывают, по срокам ориентируясь на время открытия роз. Севернее сантолины выращивают как однолетники или в пристановочной кадочной культуре. Маточные растения на зиму заносят в непромерзающие светлые помещения с низкими положительными температурами (+5…+8°С).

Особенности обрезки и стрижки сантолины

Сантолины относятся к категории растений, которые от стрижки только хорошеют, поэтому будьте готовы поработать садовым парикмахером. Если их не обрезать и не стричь, нижние части побегов быстрее одревесневают, кустики могут распадаться, и в целом растения становятся мало привлекательными — и неопрятными.

Не бойтесь стричь сантолины: они хорошо переносят эту процедуру. К ним применяют корректирующую обрезку с укорачиванием побегов, выдающихся за пределы верхней части кроны. Обрезку и стрижку проводят до наступления жары (на юге — до 10-15 июня). При необходимости выросшие длинными за лето побеги укорачивают после спада жары (конец сентября — октябрь). Их можно формировать в виде шаров — но в ущерб цветению. Для этого формирующую стрижку проводят каждый год. После цветения не забывайте удалять отцветшие цветоносы. Омолаживающая обрезка недопустима.

Особенности размножения сантолины

Стратифицированные 2 месяца семена сантолин высевают в разводочный ящик или отдельные горшки в конце февраля — начале марта. При температуре +16…+18℃ всходы появляются через 2-3 недели. Далее — уход как за стандартной рассадой цветочных культур. Главное — не допускать переувлажнения почвенного субстрата: между поливами земляной ком должен просохнуть.

Черенкуют с конца февраля при температуре +12...+15°С. Черенки нарезают длиной по 12-15 см. В открытом грунте на юге эту операцию можно проводить осенью, высаживая черенки в холодный парник; в средней полосе предпочтительнее это делать весной. Также сантолины можно размножать делением куста.

Размещение на даче

Сантолины пригодны для групповых и солитерных посадок, великолепны в озеленении склонов как почвопокровные растения.

Они подойдут для рокариев, в том числе в мексиканском стиле: здесь они могут соседствовать с агавами, юкками. Сантолины будут кстати и в гравийных садах, поскольку хорошо относятся к мульчированию инертными материалами — керамзитом, крупнофракционными сыпучими горными породами.

Они гармонично смотрятся в пейзажных цветниках с лавандами, розмаринами, котовниками, розами.

Оттенить необычную красоту сантолин помогут удачно подобранные соседи по цветнику — перовския, многоколосник фенхельный, чаберы, полыни, шалфеи. А еще из сантолин получаются великолепные пряные живые бордюры.

А у вас на даче уже растут сантолины? Вы их стрижете — или предпочитаете любоваться цветением?

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