Как спасти рассаду при непогоде

Сегодня в 63-м регионе выпал снег, а уже через неделю снова ожидается 20-градусная жара. Как быть огородникам с рассадой, ведь растениям сложно пережить такие температурные качели?

Зачем закаливать рассаду

Это своеобразное приучивание растений к улице. Пока рассада находится в помещении, она не подвержена влиянию ветра, агрессивных солнечных лучей, перепадов температур. И если сразу отправить саженцы в открытый грунт, они могут заболеть и погибнуть.

Как же начать процесс? Дачный сезон обычно начинается в середине мая, поэтому у огородников еще есть время, чтобы подготовиться.

Закаливаем рассаду правильно

Начинать процесс рекомендуется постепенно. В первый день экспериментируйте с выносом растений на улицу, выбрав защищенное от ветра место или разместив ящики в теплице. Каждый последующий день увеличивайте продолжительность пребывания рассады на свежем воздухе, доводя ее до 6-8 часов. Однако на первых этапах не оставляйте растения на улице на ночь, поскольку резкое снижение температуры может повредить молодые побеги.

Процедура делает растения сильнее и выносливее. Они адаптируются к изменениям погодных условий, улучшается рост корней, повышается устойчивость к стрессовым факторам среды. Это облегчит дальнейшую посадку рассады и снизит риски повреждения молодых растений.

Заморозки мешают высадке переросшей рассады

Часто бывает, что весной возникают затяжные заморозки, задерживая возможность высадки рассады в открытый грунт. Если земля еще холодная, а растения выросли настолько, что стали занимать много места дома, можно временно переместить их в большие горшки. Перец, например, можно замедлить в росте, удаляя верхушечный бутон.

Дополнительные советы по уходу за рассадой

Для поддержки растений можно сократить полив, обеспечивая достаточное освещение помещения. Свет необходим растению постоянно, особенно в пасмурные дни.

Перед высадкой проверьте состояние почвы, измерив ее температуру с помощью обычного термометра. Так вы сможете убедиться, что земля достаточно прогрета для посадки теплолюбивых культур. Следуя таким простым рекомендациям, растения будут здоровыми и сильными, а урожай порадует качеством, пишет 56orb.ru.

Максимально удачными апрельскими днями для высаживания плодовых кустарников и любых сортов винограда станут периоды с 29-го по 30-е. Саженцы на дачном участке можно посадить в последние два дня месяца.