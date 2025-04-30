Россияне стали зарабатывать на донорстве своих животных

За последние месяцы россияне стали чаще предлагать кровь своих питомцев для переливания другим животным. Владельцы могут заработать до 40 000 рублей за один раз. В среднем 1 мл крови питомца оценивают в 350 рублей. Донорская кровь нужна для лечения других животных. Какое животное может стать донором — читайте далее.

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Куда идёт проданная кровь

Донорскую кровь животных используют при специфических болезнях или если питомец потерял много крови, например во время операции или из-за травмы.

Какое животное может сдать кровь

Сдать кровь может не каждое животное. Есть определённые требования, рассказало издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на телеграм-канал «Shot Проверка».

Кошки: вес от 3 кг, возраст от 1,5 до 7 лет.

вес от 3 кг, возраст от 1,5 до 7 лет. Собаки: вес от 20 кг, возраст такой же – от 1,5 до 7 лет.

Почему спрос вырос сейчас

Эксперты связывают нынешний всплеск спроса с ранним началом сезона клещей. Из-за укусов клещей у животных могут развиваться заболевания, требующие переливания крови.

Себя тоже нужно защитить от клещей. Плановую вакцинацию от клещевого энцефалита советуют делать с ноября по март. Но это не значит, что в апреле, мае и летом прививаться уже поздно.

Подробнее о прививке — здесь.