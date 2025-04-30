Ученый рассказал, когда лучше всего сажать картофель

Биолог Алексей Яновский советует новосибирцам не торопиться с посадкой картофеля. Теплая погода и ранняя весна не повод, чтобы отправляться на картошку.

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«Как говорят агрономы, лучшие сроки для посадки этой культуры в Новосибирской области – с 10 по 20 мая. Во всяком случае, в сроки, когда цветет черемуха, что означает прогрев почвы выше плюс 10 градусов, – сообщил VN.ru ученый. – Иначе посадочный материал в холодной земле будет лежать, словно после зимы, превращая крахмал в глюкозу, и взойдет позднее и хуже, чем посаженный в рекомендуемые сроки».

Урожай картофеля зависит от качества семенных клубней, напоминают в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. За 2-3 недели до начала картофельного сезона необходимо вынести клубни из погреба для проращивания. Их нужно перебрать и отсортировать поврежденные, подмороженные, пораженные гнилью и язвами парши.

Самый доступный и популярный способ проращивания – это проращивание клубней в ящиках, особенно если картофеля много, а рассыпать его ровным слоем негде. Ящики можно поставить друг на друга, но придется регулярно менять их местами, чтобы все клубни получали свет поровну. При свете вырабатывается соланин – вещество, которое ядовито для человека, но защищает клубни от вредителей и грызунов. Ростки на свету появляются более сильными и крепкими.

В конце апреля – начале мая погода точно не способствует началу работ на огороде. В среду, 30 апреля, в регионе ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы 25 м/с и более.

В праздничный день 1 мая синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха будет в пределах климатической нормы.