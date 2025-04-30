Президент кинологов объяснил, как подготовить собаку к лету

О правильной подготовке собаки к теплому периоду россиянам в беседе с «Мослентой» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, в первую очередь питомца следует вакцинировать.

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«Вакцинация проводится ежегодно и защищает животное от основных опасных заболеваний, а также бешенства. Сведения о прививке заносятся в паспорт питомца — хозяину нужно следить, чтобы процедура проходила вовремя. Собака без вакцинации к прогулкам не допускается. После укола также следует выдержать карантин», — пояснил он.

Кроме того, нужно обработать питомца от клещей. Самыми распространенными вариантами для этого являются капли на холку, специальные ошейники. Или таблетки, которые не предотвращают присасывание клещей, но способствуют формированию иммунитета у животного.

Также, еще до вакцинации (за 7-10 дней), собаке нужно провести дегельминтизацию. При этом подобные препараты, уточнил Голубев, нужно давать питомцу каждые три месяца. Лучше делать это во время утреннего приема пищи.

С наступление весеннего периода эксперт указал на необходимость тщательнее следить за животным на улице не допускать подборов. Кроме того, в этот период активизируются догхантеры, которые также нередко разбрасывают на улицах отравленную еду.

«В разных городах уже зафиксированы случаи отравления домашних животных. Поэтому крайне важно также научить питомца выполнять команды "фу" и "нельзя", чтобы защитить его от отравления. Если вы обнаружили подозрительное вещество на улице, необходимо сообщить об этом в полицию», — подчеркнул он.

При любых подозрительных симптомах (рвота, дрожь, шаткая походка, заваливание на бок, пена изо рта) нужно немедленно обратиться к ветеринарному врачу, указал Голубев. Если нет возможности срочно обратиться к специалисту, необходимо самостоятельно попытаться вызвать рвоту у питомца, влив в глотку кипяченую воду с помощью клизмы или шприца. После этого нужно дать любой абсорбент, например, активированный уголь или энтеросгель. В идеале стоит ввести внутримышечно или внутривенно витамин В6 в дозировке 1–10 миллиграммов на 1 килограмм веса собаки. Препарат безопасен, поэтому передозировки бояться не стоит, уточнил он.

Ранее Голубев раскрыл запретные зоны при поглаживании собаки.