Шеф-повар призвал отказаться от алюминиевой посуды

В процессе готовки и хранения продуктов этот металл окисляется.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Антон Прокофьев порекомендовал использовать на кухне нержавеющую сталь и пищевой пластик.

«Алюминиевую посуду мы не используем. Пойди найди её уже на домашней кухне. На ресторанных кухнях ходит злой Роспотребнадзор и за такое выписывает штрафы. И правильно делает. Не надо готовить в алюминиевой посуде — это окисление. Это не соответствует современным нормам пищевой безопасности. И это правильно. Понятно, что это микродозы, мы от них не пострадаем, но зачем? Повлияет на вкус. Нержавейка — прекрасный выбор, пищевой пластик — прекрасный выбор».

Ранее Прокофьев дал советы по выбору пельменей в магазине. Стоит обращать внимание на состав лепных изделий. Растительный белок в них недопустим.