Сколько людей в России хотят обновить интерьер на майских праздниках

У более 25 процентов россиян в планах за майские праздники успеть обновить интерьер. Об этом рассказали эксперты интерьерной компании Mr.Doors, которые провели опрос среди своих клиентов и подписчиков.

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У респондентов поинтересовались, «планируют ли они обновлять интерьер в майские праздники». Около 30 процентов россиян ответили положительно, в то время как 48 процентов опрошенных заявили об обратном.

Кроме того, среди предложенных вариантов ответа был еще один

— «Планирую, но после майских праздников». За это проголосовали 23 процента людей.

— Безусловно, продолжительные майские праздники, как и каникулы в январе, являются временем повышенного спроса, когда россияне не только стремятся отдохнуть, но и начать или, наоборот, завершить интерьерные преображения собственного жилья. В этом году способствует такому интересу и переменчивая погода, — рассказал пресс-секретарь интерьерной компании Mr.Doors Кирилл Герасимов.

Также он отметил, что в центральной части страны жители привлекают для этого профессионалов — дизайнеров и архитекторов.

— Понимая повышенный спрос на интерьерные обновления в эти периоды, крупные производители стараются вводить дополнительные акции и скидки на широкий ассортимент, чтобы снизить финансовую нагрузку покупателей и позволить завершить начатый ремонт, — подытожил Герасимов.

Недавно россиянам также рассказали, в какие часы лучше передвигаться на такси в майские праздники, чтобы сэкономить.