Эйфория: арт-пространство с процессом самопознания

Эйфория — уникальное арт-пространство в центре Москвы, созданное с помощью искусственного интеллекта. На двух этажах проекта расположилась экспозиция, которая раскрывает суть понятия «эйфория» — состояния блаженства, радостного и душевного подъема, — которое теперь доступно каждому желающему. В основе концепции проекта — уникальные инсталляции с эффектом полного погружения, благодаря взаимодействию со всеми органами чувств гостя. Зрение — уникальные инсталляции, слух — изысканное музыкальное сопровождение, осязание — оживление эмоций, обоняние — фирменный аромат, разработанный экспертами специально для арт-пространства. Экспозиция тематически разделена на шесть зон, каждая из которых представляет путешествие к себе. Гости, вне зависимости от возраста и статуса, смогут заново познакомиться с самим собой. Перемещаясь из одной зоны в другую, инсталляции, созданные ИИ, будут «включать» гостя в процесс самопознания. У каждого зала есть своя концепция и уникальный интерьер. Infinitum — зеркальные поверхности, расположенные стратегически по всей зоне проекта. Они умножают свет и создают эффект бесконечного пространства. Luminara — квинтэссенция стекла, зелени и световых решений, где реальность переплетается с фантазией, создавая неповторимую атмосферу волшебства и вдохновения. Cube — ритмичный зал с парящими кубами, где гости ощутят вдохновение, которое будет граничить с эмпатией и сопереживанием. Harmonia — концепция зала созвучна с названием. В ней гости погрузятся в состояние умиротворения. Echo of Love — самый яркий зал, отсылающими в путешествие по Азии. Яркие неоновые надписи на стекле будут наполнять светом и энергией. И завершающая зона — Pulse. Она олицетворяет концептуальный финал — прилив энергии и положительных эмоций, который должен ощутить каждый посетитель от взаимодействия с искусством. Эйфория — место, где чувства и мечты становятся осязаемы, а знакомство с инсталляциями — настоящее путешествие к своим глубинным чувства: от полного спокойствия и гармонии к веселью, танцам и эйфории. Фото: пресс-служба.