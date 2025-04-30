Дачникам назвали комфортную температуру для рассады

Томаты и перцы не выживут на участке при ночных температурах ниже плюс 12-15 градусов. Комфортные условия для рассады назвал дачникам агроном Денис Терентьев, пишет aif.ru.

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Для огурцов температура воздуха ночью должна быть не ниже плюс 15 градусов, добавил специалист.

«Прогноз погоды — ваш компас. Следите за прогнозом погоды на ближайшие десять дней. Резкие похолодания после высадки губительны для теплолюбивых культур. Ждите стабильного потепления», — посоветовал Терентьев.

Важно также следить за температурой почвы. Для томатов она должна быть на уровне плюс 14-16 градусов, а для капусты — плюс 8-10 градусов. Чтобы растения не испытали шок при высадке на участок, лучше заранее подготовить их к прохладе — выносить на улицу на один час и постепенно увеличивать время пребывания на холоде. Кроме того, стоит на всякий случай накрывать высаженные ростки и провести пробную пересадку, чтобы не погубить весь будущий урожай.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 3-4 мая в Москве и области можно приступать к высаживанию рассады.