Какие сейчас есть тренды на рынке домофонов

Домофоны постепенно превращаются из обычных систем контроля доступа в неотъемлемый элемент комфортного жилья с «умными» технологиями. Старые добрые аудиодомофоны становятся своего рода рудиментом, на смену которому приходят продвинутые системы с видеонаблюдением и широким функционалом. Несмотря на то, что инновации в сфере домофонии часто остаются в тени, в этой индустрии происходит много интересных событий и наблюдается ряд примечательных тенденций, достойных внимания. Подробнее - в материале IT-World.

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Домофоны начинают осваивать технологии искусственного интеллекта

Обычные аналоговые домофоны постепенно отходят на второй план, уступая место умным устройствам. В последние годы разработчики даже тестируют внедрение технологий на основе искусственного интеллекта для контроля доступа.

Умные домофоны отличаются гораздо более широким набором функций: дистанционное управление доступом в подъезд через мобильное приложение, выдача временного доступа для гостей в виде QR-кода, видеонаблюдение, хранение архива видеозаписей.

Важно подчеркнуть, что с каждым годом системы видеонаблюдения в домофонах совершенствуются. Все чаще применяются умные камеры, которые позволяют распознавать лица, номера машин и другие объекты.

Кроме того, сегодня с помощью некоторых умных домофонов пользователи могут оперативно вызывать экстренную службу в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Некоторые устройства даже имеют функционал с возможностью информирования населения о чрезвычайных ситуациях посредством голосовых сообщений. В таких обстоятельствах домофоны могут также автоматически открывать дверь в подъезд, обеспечивая укрытие находящимся на улице гражданам.

Для интеграции интеллектуальных систем в умные домофоны необходимо следующее оборудование: сама домофонная панель с подключением к интернету и программное обеспечение. Стоит отметить, что первоначальные затраты на установку и настройку этой аппаратуры будут выше, чем в случае с обычными домофонами. Однако в долгосрочной перспективе это, напротив, позволит снизить эксплуатационные расходы благодаря автоматизации процессов и повышению энергоэффективности.

Окружают человека заботой

Интеграция технологий искусственного интеллекта в домофоны открывает новые возможности для распространения IoT (в переводе с англ. Internet of Things — интернет вещей). На сегодняшний день эта концепция развивается умеренными темпами, но с каждым годом становится все проще объединять системы контроля доступа с другими устройствами IoT.

Уже в ближайшее время эксперты прогнозируют, что станет распространен сценарий с автоматическим вызовом лифта на первый этаж при открывании домофона. В долгосрочной перспективе внедрение искусственного интеллекта в домофоны позволит создавать полноценные интеллектуальные экосистемы, основанные на поведенческих привычках жильцов. Например, со временем умные домофоны смогут включать свет при входе пользователя в здание.

Во главе угла — удобство пользователей

Еще одним несомненным трендом является повышенное внимание телекоммуникационных компаний к пользовательскому опыту. Эффективность и безопасность устройств до сих пор находятся в приоритете, но удобство использования и персонализированные настройки также выходят на первый план.

Интерфейс домофонных систем со временем будет становиться все более интуитивным, предоставляя абонентам возможность легко настраивать панель в соответствии с индивидуальными потребностями. Уже сегодня пользователи могут при необходимости создавать индивидуальные коды доступа в подъезд с разным сроком действия. В дальнейшем тренд на персонализацию в контексте домофонных систем будет только развиваться.

Кроме того, появляются новые изобретения, которые еще больше упрощают использование домофонных систем. Например, некоторые компании предлагают клиентам ключи от домофона в виде браслетов, которые всегда можно носить на запястье, ключи-попсокеты, позволяющие удобно держать телефон в руке и моментально открывать дверь в подъезд, ключи-стикеры для смартфонов. Помимо этого, приложение для управления домофоном теперь доступно не только на телефоне, но и на умных часах марки Apple Watch и на базе ОС Wear OS.

Новая эра безопасности

В связи с тем, что распространение умных домофонов набирает обороты, пользователи обращают повышенное внимание на безопасность новых домофонных панелей. Для того, чтобы предотвратить несанкционированный доступ в здание, современные домофонные системы включают в себя несколько уровней защиты, актуальные протоколы шифрования, постоянно обновляемую прошивку.

Недавно также стали появляться реактивные системы безопасности, которые заведомо предотвращают несанкционированный доступ в подъезд. Так, специальные алгоритмы выявляют незаконно скопированные ключи жильцов. Далее, если система фиксирует попытку проникновения в здание с таким ключом, проход может быть заблокирован. Это не относится к служебным ключам, в отношении которых действуют отдельные правила контроля.

За рубежом зарождается тренд на использование технологии блокчейн в домофонных системах, чтобы обеспечить улучшенную защиту данных и исключить возможность внесения изменений в журнал доступа. Помимо этого, эксперты предсказывают появление новых анонимных методов аутентификации на базе технологии блокчейн.

Вероятнее всего со временем этот тренд придет и в Россию.

Без барьеров прогресса не бывает

Бесспорно, на сегодняшний день можно выделить ряд сложностей с внедрением инноваций в умные домофоны. В первую очередь, разные производители используют различные стандарты и протоколы, что затрудняет их интеграцию в единую систему.

Помимо этого, новые интерфейсы могут не считываться пользователями. То есть необходимо обучать аудиторию и по-возможности создавать интуитивно понятные панели управления. Третий нюанс заключается в том, что применение технологий искусственного интеллекта неизбежно ведет к увеличению затрат на новые системы защиты данных и регулярное обновление программного обеспечения.

Все эти факторы в целом влияют на то, что новые решения внедряются постепенно, умеренными темпами. Это связано прежде всего с тем, что их разработка и реализация требует от компаний дополнительных вложений при не всегда очевидной экономической выгоде.