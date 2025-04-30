Какие растения посадить на участке для хорошего настроения

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, как создать ароматический сад для здоровья и отдыха на собственном участке. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Ароматические сады становятся популярными среди дачников, превращая участки в настоящие оазисы для отдыха и релаксации. Растения в таких палисадниках выделяют эфирные масла, которые воздействуют на эмоциональное состояние.

Некоторые растения также обладают антимикробными свойствами. Например, кизильник блестящий уменьшает количество стрептококков в воздухе, а ночная фиалка выделяет противомикробные вещества по ночам. Ромашка и календула тоже очищают воздух, а полынь и пижма отпугивают комаров, сокращая необходимость в химических средствах.

Для создания ароматического уголка хорошо подойдут хвойные деревья — сосна, пихта, туя и можжевельник. Однако последний не стоит сажать рядом с грушами, так как они могут заражать друг друга ржавчиной. Черемуха и липа тоже наполняют сад интенсивным свежим ароматом.

Среди кустарников лидерами по запаху считаются сирень, чубушник, роза и шиповник. Травянистые растения — лаванда, тимьян, шалфей, мята и мелисса — не только пахнут, но и полезны в кулинарии и фитотерапии.

Большинство душистых трав любят солнце, поэтому для них лучше выбирать участки, освещенные не менее шести часов в день. В тени хорошо растут мята, мелисса и душистая герань.

Однако некоторые ароматные культуры могут быть опасны. Например, полынь и герань отпугивают пчел, а рододендрон и аконит ядовиты для людей и животных. Ландыш, белладонна и клещевина содержат токсины, способные вызвать отравление.