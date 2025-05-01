Ветеринар назвал самые опасные инфекции для собак и кошек на даче

Майские праздники становятся традиционным началом дачного сезона для многих жителей Новосибирска. Люди выезжают на дачи семьями и перевозят туда своих питомцев. Для собак и кошек дачный сезон сопряжен с серьезными инфекционными угрозами. Судебно-ветеринарный эксперт, начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт в интервью BFM-Новосибирск назвал основные опасности для домашних животных, вывозимых за город, и объяснил, как защитить их и всю семью.

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Бешенство — смертельная опасность

Новосибирская область остается эндемичной зоной по бешенству. Вирус циркулирует среди диких животных — лис, енотовидных собак, грызунов. Зараженный бешенством зверь теряя ориентацию, может выйти к людям и укусить домашнее животное или человека.

«Прививка от бешенства для собак и кошек обязательна — это единственная защита, так как болезнь неизлечима и смертельна. Когда произошло заражение и появляется симптоматика, уже ничего нельзя сделать, животное обречено на гибель», — подчеркивает эксперт.

Грибковые инфекции (лишай)

Микроспорией (стригуущим лишаем) домашние животные чаще всего заражаются от безнадзорных животных. Дачный образ жизни, когда питомцы имеют свободный выход на улицу, на участок, повышает риски заражения. Животные, особенно кошки, восприимчивы к данным грибковым инфекциям, и могут легко заразить своих хозяев.

«Особенно опасна микроспория для детей. – объясняет Юрий Шмидт. – Лечение не обходится просто мазями, как многие думают. При болезнях кожи грибковой природы предписано очень серьезное, очень тяжелое химическое лечение. И поэтому здесь лучше всего именно профилактика. Для питомцев существуют специальные вакцины, существенно снижающие риск заражения».

Гельминтозы

На даче животные особенно уязвимы к заражению глистами через почву или контакт с другими животными. Некоторые паразиты опасны и для человека.

«Дегельминтизацию домашних животных, живущих в теплое время года на даче, в летний период стоит проводить чаще — раз в месяц», — советует ветеринар.

Клещевые инфекции

Пироплазмоз (бабезиоз) и другие заболевания, переносимые клещами, угрожают в первую очередь собакам.

«Животные тяжело переносят клещевые инфекции, в некоторых случаях заболевания могут быть смертельными. Обработка от клещей обязательна — это могут быть капли, спреи или таблетки. Необработанное животное может принести клещей в дом, а те, в свою очередь, перейдут на человека», – говорит эксперт.

Вирусные инфекции

Парвовирусный энтерит, лептоспироз и другие заболевания распространены в Новосибирской области. Чем чаще животное выходит за пределы дома, тем больше риски заражения.

«Эти болезни очень тяжело протекают, лечение крайне затруднено, оно очень дорогое, – объясняет Юрий Шмидт. – Владельцам домашних животных нужно понять, что для сохранения здоровья питомца, а так же для сохранения бюджета семьи, стоит потратиться на ежегодную прививку».

Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, как в Новосибирской области против бешенства вакцинируют диких животных.