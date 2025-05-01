Врач назвал полезные свойства комнатных растений

Комнатные цветы и уход за ними положительно влияют на эмоциональное и физическое здоровье человека, утверждает американский врач Сьюзан Альберс из клиники Кливленда.

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Исследования показали, что взаимодействие с растениями, например, полив или обрезка, как в помещении, так и на открытом воздухе, снижает уровень кортизола, гормона стресса в организме, и улучшает частоту сердечных сокращений, заставляя вас чувствовать себя спокойнее и расслабленнее.

Кроме того, комнатные растения могут вырабатывать кислород, одновременно удаляя токсины из воздуха. Это может оказывать благотворное влияние на мозг и когнитивные функции, добавила эксперт. Исследования уже показали, что растения способствуют повышению концентрации внимания.

Работа с растениями на открытом воздухе может принести и другие преимущества для здоровья.

Садоводство или времяпрепровождение на открытом воздухе с растениями считается физической активностью средней интенсивности. Этот тип упражнений помогает снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, а также способствует расслаблению.