Тренд на огородничество: чем работа на грядках привлекает молодежь?

У российской молодежи сегодня новый тренд на работу в огородах. Многие не прочь покопаться в земле и поухаживать за растениями. А в школах стали популярны агроклассы, сообщает корреспондент «МИР 24 Анастасия Лиходедова.

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Дарья готовит грядки. Как только земля прогреется, можно будет высаживать рассаду в открытый грунт. В свои 20 лет она не хуже опытных огородников знает, как и что выращивать.

«Выращивать собираюсь кабачки, помидоры, картошку. То, что ты выращиваешь, ты потом употребляешь в пищу, и получается здоровый продукт, который ты вырастил сам.

Родители купили дачу, и Дарье сразу захотелось окунуться в деревенскую жизнь. Девушка подсчитала: ее продовольственная корзина на 70% заполняется тем, что вырастила сама. Но копаться в огороде ей нравится не только ради этого.

«Но это спокойствие, природа, свежий воздух, — подчеркнула Дарья Конова.

В садовых центрах не успевают заказывать новые партии семян, саженцев и рассады — раскупают буквально за несколько часов. Среди покупателей много молодежи. Дарье Волковой из Москвы 25 лет, и больше года она увлекается садоводством. К земле потянулась после того, как вышла замуж. Купили дом и уже разбили цветочную клумбу. Теперь девушка решила уровень повышать.

«Сейчас решила посадить клубнику, потому что это моя любимая ягода. Но стоит дорого и непонятно, где купить хорошую, качественную. Поэтому решила сама, - отметила садовод Дарья Волкова.

Специалисты отмечают: образ среднестатистического дачника изменился. Если раньше 70% это были люди в возрасте, то сейчас не больше трети, остальные — молодежь. При этом на огороды потянуло и мужчин.

«Они приходят ко мне в магазин, я там, допустим, беру и говорю: ой, возьмите вот вашей супруге, ей понравится этот такая штучка хорошая, она такая удобная, от нее все визжат от восторга. Он говорит: что вы, моя жена не работает, я огородом занимаюсь.

Михаил Жбанов — глава крестьянского фермерского хозяйства. На грядках с самого детства помогал отцу. А теперь у него свой бизнес.

«Намного приятнее вырастить какую-нибудь культуру и наблюдать, как она растет. Весь этот процесс приятный. И после этого срываешь либо ягоду, либо плод какой-нибудь, ешь и получаешь от этого просто приятное наслаждение, — признался Михаил Жбанов.

Сажают молодые садоводы классические семена овощей, саженцы и не только.

«Очень молодежь интересуется всякими декоративными, хвойными растениями, чтобы облагородить свое хозяйство, свой дом.

Огород для молодежи огород — это не только свежие и экологически чистые овощи и фрукты, но еще и своеобразный цифровой детокс. Копание в грядках — доступный способ отдохнуть от гаджетов и от городской жизни. А если еще и взять в руки лопату, то это уже получается фитнес.

К открытию в этом сезоне готовят общественный огород в московском Парке Горького. Здесь дети любого возраста могут выращивать овощи и ягоды. Такие места очень востребованы среди москвичей. Родители охотно отпускают своих детей развивать полезные навыки.

«Они сажают практически все то, что они привыкли есть дома. Только тут они видят, как это растет. А потом каждые две недели дети приходят на такие специально организованные встречи. Они называются встречи огородника. Они приходят и смотрят, что у них произошло, что выросло, что, может быть, не выросло, что можно досадить, досеять.

Эксперты уверены: польза от выращивания овощей не только в свежем и здоровом продукте, но и в психологической разгрузке. Садоводство помогает человеку расслабиться и избавиться от стресса.