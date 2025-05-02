Дизайнер объяснил, как обновить интерьер без крупных затрат

Самые простые способы быстро и дешево освежить интерьер — изменить цвет стен и дать вторую жизнь старой мебели. Об этом сообщила эксперт "Авито Услуг", дизайнер Виктория Медникова.

По ее словам, перекраска стен — самый простой способ изменить обстановку дома. Перед началом работ нужно подготовить поверхность: удалить старое покрытие и нанести грунт. Равномерное нанесение поможет обеспечить валик. Если на стенах есть неровности, лучше всего выбрать матовую или полуматовую краску.

Изменить внешний вид мебели тоже можно с помощью краски. Для изделий из массива, МДФ или ЛДСП эксперт рекомендует использовать мебельные эмали или алкидные составы. Для глянцевых поверхностей лучше выбрать аэрозольные или двухкомпонентные краски с грунтовкой. Кроме того, дать вторую жизнь старой мебели можно, поменяв фурнитуру.

Изменить внешний вид дивана можно несколькими способами:

заменить чехол,

обновить обивку,

добавить декор — подушки и пледы.

Также помогает освежить интерьер новое освещение. К примеру, жильцам предлагают использовать разные уровни света — основной, акцентный и декоративный.

Напомним, Казань возглавила список городов с наибольшими требованиями к первоначальному взносу по ипотеке. Для покупки квартиры стоимостью 7,49 млн рублей на первоначальный взнос нужно накопить 5,65 млн рублей.