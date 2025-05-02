Какую пользу может принести яичная скорлупа на даче?

Многие дачники знают, что яичная скорлупа состоит из кальция. Ее часто используют в качестве компонента органических удобрений. Однако это далеко не единственный способ применения яичной скорлупы на садовом участке.

Скорлупу часто добавляют в компост: она снижает уровень кислотности почвы и благотворно влияет на ее структуру (разрыхляет, обогащает почву минеральными компонентами, стимулирует рост и развитие почвенных микроорганизмов).

На внесение скорлупы хорошо отзываются пасленовые культуры (картофель, помидоры, баклажаны), крестоцветные (разные виды капусты), бобовые, тыквенные, корнеплоды и зелень.

Кроме того, яичную скорлупу можно добавлять при посадке пионов: она способствует укреплению корней и более пышному цветению.

Для томатов можно приготовить натуральную подкормку на основе яичной скорлупы: для этого скорлупу заливают водой и оставляют настаиваться в течение недели. Это средство помогает предотвратить появление гнили и делает корни растений более сильными.

Чтобы растения быстрее впитали кальций, в полученный настой можно добавить небольшое количество лимонного сока: под действием кислоты кальций растворится и перейдет в более легкоусвояемую форму.

Яичную скорлупу также успешно применяют для борьбы с садовыми вредителями: бабочки-огневки, личинки которых уничтожают кусты смородины, не переносят скорлупу. Чтобы избавиться от этих насекомых, землю вокруг смородиновых кустов следует присыпать истолченной яичной скорлупой.

Если добавить в измельченную скорлупу кофейную гущу, получится средство против слизней: смесь нужно рассыпать вокруг стеблей растений, где появляются вредители, пишет издание «БелНовости.

А еще яичная скорлупа помогает в борьбе с кротами: эксперты советуют соорудить преграду для кротов из вкопанных по периметру грядок скорлупок с острыми краями.

Ранее стало известно, какая температура считается оптимальной для высадки рассады в грунт. Агрономы советуют не спешить и дождаться стабильного потепления. Томаты и перцы можно высаживать в грунт, когда ночная температура установится на отметке не ниже плюс 12 градусов. Огурцам необходима еще более высокая температура — от плюс 15 градусов. Для измерения температуры почвы на глубине 10 см можно воспользоваться термометром. Также перед высадкой рассады в грунт следует провести ее закаливание: рассаду ненадолго выносят из дома и оставляют в тени.