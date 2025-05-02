Выяснено, хорошо ли собаки понимают кнопки для «разговора»

Венгерские ученые проверили, как собаки воспринимают живую речь человека и записанную — на телефон или специальные кнопки для «разговора» с питомцами. Оказалось, что лучше всего животные понимают команды напрямую — кнопки и динамик телефона не могут воспроизвести те частоты, которые необходимы для успешной передачи смысла человеческой речи собакам. Новые данные позволят улучшить коммуникацию с животными. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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В мире набирают популярность специальные кнопки для «разговора» с собаками — AIC, Augmentative Interspecies Communication. Хозяин записывает на кнопку слово — например, «гулять» или «еда», — а пес нажимает ее, чтобы выразить желание к действию.

Венгерские ученые решили проверить, насколько хорошо собаки распознают знакомые команды, если их произносит не человек, а устройство. Они провели эксперименты с 17 особями. Каждой из них исследователи говорили команды — «ложись», «подними лапу» и другие — сначала вживую, затем через динамик смартфона и с помощью кнопки AIC.

На живую речь собаки реагировали почти без ошибок с точностью практически 100%. При воспроизведении команды через динамик верный отклик снижался до 70%, а вот с кнопками собаки справлялись только в 30% случаев.

«Частотный анализ показал, что динамик телефона сохраняет большинство звуковых частот человеческой речи; кнопка AIC не способна воспроизвести частоты, которые были бы необходимы для передачи человеческой речи собакам», — объяснил Тамас Фараго, соавтор исследования из Будапештского университета, Венгрия.

Чтобы убедиться в результатах, ученые протестировали три вида подачи команды на породах, относящихся к группе GWL (Gifted Word Learners) — они обычно хорошо запоминают слова и названия игрушек. В группу GWL входят бордер-колли, корги, пудели и другие собаки. В тесте с кнопками и динамиками они показали аналогичные результаты.

Затем исследователи попросили владельцев GWL-собак обучить питомцев новым словам, но не голосом, а с помощью записей. Люди играли с собаками и игрушками, а имя нового предмета озвучивали только через динамик телефона. Через две недели животные искали нужную игрушку в другой комнате по сигналу из динамика.

По словам авторов, собаки GWL смогли выучить названия новых игрушек, но с поиском они справились лишь в 70% случаев. При этом когда то же слово произносил вслух сам человек, эффективность возрастала.

Авторы предполагают, что в общении с собаками хозяевам следует полагаться на живое взаимодействие, а не на кнопки и другие устройства. Новые данные позволят развивать эффективные способы коммуникации с животными с использованием человеческой речи.